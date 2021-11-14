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Широков — о первом месте в группе: «Шансы 60 на 40 в пользу Хорватии»

вчера, 13:37
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ-2022.

У России чуть-чуть меньше шансов выйти на ЧМ напрямую, чем у Хорватии. Я бы сказал, 60 на 40 в пользу хорватов. Они будут атаковать, мы — обороняться, удерживать результат, который нам необходим.

Может ли сборной помешать то, что её устраивает ничья? Нет. Наоборот, более раскрепощенно будут играть. Хорватам нужно во что бы то ни стало забивать, они сами на себя будут оказывать давление. А нам, по идее, это должно придавать сил.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 15:59
Шансы 50 на 50 либо наши займут первое место либо нет
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 15:25
С чего ты так решил? По моему в физике мы редко кому уступаем, это всегда было нашим козырем.
youtomee
youtomee ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 14:31
физику и жесткий прессинг по всему полю? минут на 20-30 максимум у них хватит сил, потом сдохнут
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Блин, нет чтобы поддержать сборную и вселить оптимизм, Рома как всегда
beefs
beefs
вчера в 14:06
надо же даже проценты высчитал, какой молодец...
ДСА
ДСА
вчера в 13:57
Пока наши лидируют, значит у нас шансов больше.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:38, ред.
С чего все решили, что мы непременно будем обороняться? Можно технике и умению хорватов противопоставить нашу физику и жёсткий прессинг по всему полю, не давая им возможности созидать, попутно создавая свои моменты.
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