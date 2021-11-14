Широков — о первом месте в группе: «Шансы 60 на 40 в пользу Хорватии»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ -2022.

У России чуть-чуть меньше шансов выйти на ЧМ напрямую, чем у Хорватии. Я бы сказал, 60 на 40 в пользу хорватов. Они будут атаковать, мы — обороняться, удерживать результат, который нам необходим.

Может ли сборной помешать то, что её устраивает ничья? Нет. Наоборот, более раскрепощенно будут играть. Хорватам нужно во что бы то ни стало забивать, они сами на себя будут оказывать давление. А нам, по идее, это должно придавать сил.