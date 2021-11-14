Малафеев: «Прошлые игры показали, что потенциал у нашей сборной есть»

Бывший вратарь сборной России поделился мнением о предстоящем матче отбора к ЧМ -2022 против сборной Хорватии.

Если говорить объективно, то, конечно, хорваты — фавориты этого матча. При достижении положительного результата сборной России я бы воспринимал это как выдающийся результат, неочевидный и волевой. Прошлые игры показали, что потенциал у нашей команды есть, важно просто включиться в нужный момент. Но сегодня нужно играть чуть по-другому. Здесь очень многое решит тренерская мысль, исполнение игроков, индивидуальное мастерство и опыт. Соперник очень серьезный и ожидать положительного результата просто на позитивной волне и патриотизме — нелогично.

Безусловно, мы все будем болеть за ребят и верить в команду, но нужно понимать, что все очень сложно и неоднозначно. Хорваты будут играть только на победу, нас же устроит ничья — в этом плане им даже чуть сложнее. Главное, чтобы сборная России показала в этой игре максимум своих возможностей и чтобы нам было не обидно и досадно от игры, потому что результат может быть любой, все может произойти.