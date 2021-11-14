Кавазашвили: «Против сборной Хорватии нужно играть очень „культурно“»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ -2022 между сборными Хорватии и России.

Я надеюсь, что Карпин поговорил с игроками после игры с Кипром. Потому что с хорватами нужно играть очень «культурно», соблюдая дисциплину на футбольном поле. И каждую точку на своей половине поля нужно обезопасить от забеганий и рывков соперника. Все игроки должны понимать, какую зону они контролируют, особенно это касается защитников. Потому что если будут провалы, то хорваты воспользуются этим. Ну и отдельно надо постараться «локализовать» Модрича, если он выйдет на поле.

Без этого игрока Хорватия будет гораздо менее опасна, у них сейчас идет смена поколений, и много молодых футболистов сборной могут допускать ошибки, это мы увидели в матче Хорватии со Словакией. Нам останется только воспользоваться этими ошибками. Но как вратарь сборной Советского Союза, я хочу пожелать сборной, чтобы она вышла на поле и добилась ничьи или победы. Ну и порадовала всех болельщиков тем, что сборная России будет участвовать на чемпионате мира в Катаре.

Мы можем на что-то надеяться при идеальной игре в обороне. Удача сопутствует Карпину в первых матчах у руля сборной, так что будем надеяться на победу и в этой игре, чтобы не попадать в стыковые матчи. Этого ни в коем случае нельзя допускать, но для положительного результата игрокам нужно будет действовать очень грамотно и дисциплинированно. Ни в коем случае нельзя выходить на матч с настроем постоянно защищать нулевую ничью.



Потому что если с командой, которая у нас есть сейчас, пытаться играть от обороны, то мы обязательно допустим много технического брака. А все из-за плохой сыгранности между футболистами сборной. А впереди нет ярко выраженного центрального нападающего, который бы напугал защиту хорватов. Поэтому Карпину и игрокам сборной придется очень постараться, чтобы сохранить наши ворота от голов. Это касается и теоретической подготовки, и технических действий отдельных футболистов.