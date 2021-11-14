ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Кавазашвили: «Против сборной Хорватии нужно играть очень „культурно“»

вчера, 12:24
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Я надеюсь, что Карпин поговорил с игроками после игры с Кипром. Потому что с хорватами нужно играть очень «культурно», соблюдая дисциплину на футбольном поле. И каждую точку на своей половине поля нужно обезопасить от забеганий и рывков соперника. Все игроки должны понимать, какую зону они контролируют, особенно это касается защитников. Потому что если будут провалы, то хорваты воспользуются этим. Ну и отдельно надо постараться «локализовать» Модрича, если он выйдет на поле.

Без этого игрока Хорватия будет гораздо менее опасна, у них сейчас идет смена поколений, и много молодых футболистов сборной могут допускать ошибки, это мы увидели в матче Хорватии со Словакией. Нам останется только воспользоваться этими ошибками. Но как вратарь сборной Советского Союза, я хочу пожелать сборной, чтобы она вышла на поле и добилась ничьи или победы. Ну и порадовала всех болельщиков тем, что сборная России будет участвовать на чемпионате мира в Катаре.

Мы можем на что-то надеяться при идеальной игре в обороне. Удача сопутствует Карпину в первых матчах у руля сборной, так что будем надеяться на победу и в этой игре, чтобы не попадать в стыковые матчи. Этого ни в коем случае нельзя допускать, но для положительного результата игрокам нужно будет действовать очень грамотно и дисциплинированно. Ни в коем случае нельзя выходить на матч с настроем постоянно защищать нулевую ничью.

Потому что если с командой, которая у нас есть сейчас, пытаться играть от обороны, то мы обязательно допустим много технического брака. А все из-за плохой сыгранности между футболистами сборной. А впереди нет ярко выраженного центрального нападающего, который бы напугал защиту хорватов. Поэтому Карпину и игрокам сборной придется очень постараться, чтобы сохранить наши ворота от голов. Это касается и теоретической подготовки, и технических действий отдельных футболистов.

Все новости
Сёмин — о поражении сборной РФ: «Ничего страшного не произошло»
Сегодня, 17:49 Комментарии7
Хохлов: «До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо»
Сегодня, 17:35 Комментарии8
В. Уткин: «Ошибка в том, что Кудряшов не взял паузу из-за травмы»
Сегодня, 17:27 Комментарии21
«Тяжелое поражение, но результат закономерный». Матыцин о матче с хорватами
Сегодня, 16:49 Комментарии5
Божович: «Нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России»
Сегодня, 16:34 Комментарии18
Семшов: «Карпин верно подметил, что мы заслужили поражение»
Сегодня, 16:07 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:13
нельзя постоянно защищать нулевую ничью ...
ну да
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:05
Слишком много советов от бывшего вратаря сборной. Карпин сам все прекрасно понимает, все давно изучено , каждая из сторон готовит сюрпризы. А вот чей сюрприз сыграет - скоро узнаем. Главное не стушеваться вначале матча, а там можно и огрызаться.
Ждемс.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:38
Возможно самым тяжелым будет начало матча. Хорваты скорее всего с первой минуты пойдут в атаку. Здесь нужно постараться избежать лишних грубых нарушений и карточек. В случае удаления у нашей сборной Хорваты скорее всего доведут матч до уверенной победы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:07
Как будет, так и будет.
beefs
beefs
вчера в 12:57
ребята, страна советов прекратила существование, а советчики остались. Надейтесь на наших ребят и Карпина и все будет ОК!!!!
Cat01
Cat01
вчера в 12:52
Столько советов.... Ужас!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:43
Вообщем понятно одно, нужно побеждать !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:41
Ещё бы кто нибудь перевёл речуху анзорика, чтобы понять, что он хотел сказать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:38
Постараться сохранить сохранить ворота от голов.
Q-J-G
Q-J-G ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:37
Как Вам удалось увидеть то, чего нет???!!!

Добра, здоровья, удачи Вам, Вашим родным и близким!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100