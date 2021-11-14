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Наумов: «Догонять всегда труднее, а хорватам придется догонять»

вчера, 13:14
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Ощущения такие, что мы должны хорватов пройти. И, мне кажется, в этой встрече будет ничейный исход. Если Валера правильно построит игру, мы можем добиться нужного результата. Можем даже победить, но, мое мнение, реальный исход встречи — ничья. 1:1 будет для нас хороший счет. Но при этом мы не должны первыми пропустить. Если мы пропустим первыми, то у нас могут появиться серьезные проблемы. Поэтому здесь очень важно компактно сыграть в обороне. Думаю, Карпин всё это знает. Выйдут Джикия и Баринов, и, я думаю, мы постараемся сыграть компактно в обороне и от обороны проводить контратаки. Для нас это самый лучший вариант. Я верю, что всё хорошо будет. До игры всегда надо верить, иначе зачем мы болеем за нашу сборную, если в нее не верим? Так ведь? Так.

Конечно, что бы мы ни говорили, мол, надо отбросить все мысли о том, что нас устроит ничья, эти мысли всё равно сидят в головах у футболистов. С одной стороны, это, конечно, может помешать, поскольку мы будем стараться сохранить это преимущество, но, с другой, это может раскрепостить, потому что мы знаем, что у нас есть определенный гандикап. То есть мы постараемся еще забить, и, если мы забиваем, мы увеличиваем это преимущество. Всё равно, в любом случае то, что нам достаточно ничьей, это очень хорошо, что бы ни говорили сейчас. Догонять всегда труднее, а хорватам придется догонять, поэтому нам будет немного легче. Да, хорваты играют дома, но многих футболистов рев трибун, если даже он против тебя, только мотивирует. Вряд ли наши испугаются.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 16:01
Вот только высказываний "философов" и не хватает в преддверии решающего матча.
Futurista
Futurista
вчера в 13:49
Один гол хорватов и догонять будем уже мы)...
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:41
Хорватам непременно нужно лезть вперёд, этим можно и воспользоваться, ловя их на контратаках.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:16
Главное самим не начать играть на удержание.
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