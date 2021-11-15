Президент «Урала» о Кудряшове: «Даже великие игроки забивают в свои ворота»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в решающем поединке отборочного этапа ЧМ -2022.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте, когда российский защитник срезал мяч в свои ворота. Сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах в конце марта 2022 года.

Мы обязаны попасть на мундиаль. У нас хорошая команда. По такому газону мы вчера атаковать даже не могли. Пропустили нелепый гол, который не должны были пропускать. Я думаю, что мы справимся и через стыки попадем на турнир.

Что касается Кудряшова, то не стоит спускать всех собак на Федора. Даже великие игроки забивают в свои ворота. Федор хорошо отыграл, я не думаю, что он в чем-то виновен.