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Президент «Урала» о Кудряшове: «Даже великие игроки забивают в свои ворота»

вчера, 14:11
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в решающем поединке отборочного этапа ЧМ-2022.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте, когда российский защитник Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах в конце марта 2022 года.

Мы обязаны попасть на мундиаль. У нас хорошая команда. По такому газону мы вчера атаковать даже не могли. Пропустили нелепый гол, который не должны были пропускать. Я думаю, что мы справимся и через стыки попадем на турнир.

Что касается Кудряшова, то не стоит спускать всех собак на Федора. Даже великие игроки забивают в свои ворота. Федор хорошо отыграл, я не думаю, что он в чем-то виновен.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 21:10
Это какие такие великие игроки забивают в свои ворота в решающих матчах? Примеры в студию!
arsworld
arsworld
вчера в 18:35
С каких пор этот лысый Джамшут ,именуется, как великий??
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:01
Вот Федя и сравнялся с "великими"!
Oplot
Oplot
вчера в 17:39
Вот и именно что даже такие великие плеймейкеры оборонительного плана как Кудряшов могут ошибиться.По содержанию и полезности он отыграл лучше даже чем Нголо Кантэ против Реала.Отличие Кудряшова от Кантэ в том что он умеет вырезать шикарные пасы,и невероятно читает игру.Изза одной ошибки навешали всех собак на нашего лидера,очень несправделиво.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:58
Кудряшов - бедолага. Его сейчас загнобят за эту ошибку и сделают единственным виновником проигрыша.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:17
И это говорит президент футбольного клуба...)))
Тимофей Темляков
Тимофей Темляков
вчера в 15:34
Удивительно, что именно этот Федор запомнился. А чем второй Федор запомнился? Кто-то вообще атаковал ворота хорватов? Представляю с такой игрой, сколько бы напропускали, если не ливень и Матвей, хотя и он бы не спас.
pele1981
pele1981
вчера в 15:18, ред.
Великие забивают не только в свои ворота, а бездари, вроде Феди - только себе!
berda2003
berda2003
вчера в 15:14
почему федя не в урале на поле, а в спартаке на лавке, вася....
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:59
Это он так его успокоил? 😁😆😄
Futurista
Futurista ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 14:36
Нв сучок попало неудачно...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:32
Ну вот и Гриша выступил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:31
Согласен, Григорий молодец!
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:25
Согласен. Первых двух собак - на первого тренера. Остальное между другими разделите.
Землянин
Землянин
вчера в 14:22
Отскочило, как от бревна предательски в самый уголок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
Встал вровень с великими...
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