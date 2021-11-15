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«Россия решила задачу». Бышовец оценил работу Карпина в сборной

вчера, 12:12
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный российский тренер Анатолий Бышовец дал оценку выступлению сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Сборная России продолжает борьбу. В ситуации, в которой оказался Карпин, команда решила поставленную задачу. Работу тренера оцениваю положительно, учитывая сложности. Наша ахиллесова пята, начиная с моих времён, когда приходится делать всё с места в карьер. Что касается матча, то хорваты имели преимущество, играли с инициативой, заслуженно победили. Конечно, можно сослаться на удачу, но преимущество Хорватии вынудило нашу сборную играть на ничейный результат, приводить игру к себе в штрафную площадь.

Погода вынудила Хорватию перейти к навалу, защитники справлялись с этим. За исключением единственного случая. Тот факт, что лучшим игроком матча признан Сафонов — иллюстрация преимущества Хорватии. Ошибка Кудряшова, может, имела и объективные причины, он впопыхах наткнулся на мяч. Можно было бы не ошибиться, если бы Кудряшов был правшой. Позиция была не закрыта.

Шансы есть всегда. Необходимо проанализировать всю информацию: может, в выборе состава, тактики. Мы остались без контригры, за исключением двух моментов. Нужно искать гармонию атакующих и оборонительных действий.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:31
Карпин отработал на 5, ни один тренер тренер не выжмет из этого состава больше.
Землянин
Землянин
вчера в 13:39, ред.
Верно, ведь когда приглашали Карпина после усатого, то попадание в стыки виделось за счастье, а тут перед последним туром и ничьи достаточно было 👌
bacek15
bacek15
вчера в 12:43
Кроме гармонии в атаке и обороне нужна ещё и хорошая физическая подготовка, хотя бы не хуже чем у хорватов.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:28, ред.
Честно говоря нашей команде в отборочном цикле много везло и многое получалось при достаточно волевом настрое игроков. Надо понимать что фарт имеет свойство быть не постоянным. Ну да ничего проигран всего один лишь бой но не война......Надеюсь что до марта смогут подтянуть игровую составляющую команды для удачных игр в стыках.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:22, ред.
«Россия решила задачу».

Ну если Россия решила задачу - в кавычках, то тогда решила!
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 12:21
Лично у меня к Валере претензий нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:13
Без Бышоца никак...
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