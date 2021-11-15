«Россия решила задачу». Бышовец оценил работу Карпина в сборной

Известный российский тренер дал оценку выступлению сборной России в матче отбора ЧМ -2022 с Хорватией (0:1).

Сборная России продолжает борьбу. В ситуации, в которой оказался Карпин, команда решила поставленную задачу. Работу тренера оцениваю положительно, учитывая сложности. Наша ахиллесова пята, начиная с моих времён, когда приходится делать всё с места в карьер. Что касается матча, то хорваты имели преимущество, играли с инициативой, заслуженно победили. Конечно, можно сослаться на удачу, но преимущество Хорватии вынудило нашу сборную играть на ничейный результат, приводить игру к себе в штрафную площадь.

Погода вынудила Хорватию перейти к навалу, защитники справлялись с этим. За исключением единственного случая. Тот факт, что лучшим игроком матча признан Сафонов — иллюстрация преимущества Хорватии. Ошибка Кудряшова, может, имела и объективные причины, он впопыхах наткнулся на мяч. Можно было бы не ошибиться, если бы Кудряшов был правшой. Позиция была не закрыта.

Шансы есть всегда. Необходимо проанализировать всю информацию: может, в выборе состава, тактики. Мы остались без контригры, за исключением двух моментов. Нужно искать гармонию атакующих и оборонительных действий.