«Это смелый футбол Карпина?» Созин — о матче России против Хорватии

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о поражении сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с командой Хорватии (0:1).
Очень жалко Федю Кудряшова – за минуту до автогола он получил травму, хромал. В чемпионате Турции практики у него особо нет, но надо было здесь дать понять – он не может играть. Но он боец, он промолчал – хотел доскакать на одной ноге. Не доскакал.
Главное — автогол, это следствие. Да, турнирная таблица давала возможность сборной играть на ничью. Но должен же быть футбол! Даже с Испанией на ЧМ мы проводили контратаки, а здесь план Карпина для сборной – не переходить центр поля. Это его смелый футбол? Мы раз пять перешли на половину поле хорватов! Говорили, как скучно играл Черчесов. Посмотрите на игру с Хорватией – у нас не было никакого плана на игру в атаке.
Карпин не собирался играть на ничью? А на какой результат он играл, не переходя центр поля? План был один – отстоять, затянуть и отлежать. Но футбольный бог на стороне Хорватии – и это справедливо. Хорваты наиграли на один гол, Россия на 0:0 – нет.
к сожалению на имитацию какой то борьбы. Ничего созидательного в игре Бакаева, Смолова, Ионова мы так и не увидели.
к сожалению на имитацию какой то борьбы. Ничего созидательного в игре Бакаева, Смолова, Ионова мы так и не увидели.
Не надо "гнобить", но и не надо оправдывать, и уж тем более - хвалить!
Из за его ошибки сборная вчера проиграла матч, который мог бы закончиться вничью... И вполне возможно, что не будет играть на ЧМ-2022...
Если бы сборная Хорватии оказалась в такой ситуации, как сборная России, то даже если бы не было травмы, они бы эти травмы имитировали, затягивали время, сбивали бы темп игры, а травмированный игрок сборной России, хотел доскакать
на одной ноге...
Вот и наскакал, как и наскакала вся сборная России во главе с главным тренером, который выбрал неправильную тактику и стратегию на матч, начиная
со стартового состава на матч!
Хотя после мачта рассуждал всё правильно...
Не надо "гнобить", но и не надо оправдывать, и уж тем более - хвалить!
Из за его ошибки сборная вчера проиграла матч, который мог бы закончиться вничью... И вполне возможно, что не будет играть на ЧМ-2022...
Если бы сборная Хорватии оказалась в такой ситуации, как сборная России, то даже если бы не было травмы, они бы эти травмы имитировали, затягивали время, сбивали бы темп игры, а травмированный игрок сборной России, хотел доскакать
на одной ноге...
Вот и наскакал, как и наскакала вся сборная России во главе с главным тренером, который выбрал неправильную тактику и стратегию на матч, начиная
со стартового состава на матч!
Хотя после мачта рассуждал всё правильно...