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«Это смелый футбол Карпина?» Созин — о матче России против Хорватии

вчера, 13:14
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о поражении сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с командой Хорватии (0:1).

Очень жалко Федю Кудряшова – за минуту до автогола он получил травму, хромал. В чемпионате Турции практики у него особо нет, но надо было здесь дать понять – он не может играть. Но он боец, он промолчал – хотел доскакать на одной ноге. Не доскакал.

Главное — автогол, это следствие. Да, турнирная таблица давала возможность сборной играть на ничью. Но должен же быть футбол! Даже с Испанией на ЧМ мы проводили контратаки, а здесь план Карпина для сборной – не переходить центр поля. Это его смелый футбол? Мы раз пять перешли на половину поле хорватов! Говорили, как скучно играл Черчесов. Посмотрите на игру с Хорватией – у нас не было никакого плана на игру в атаке.

Карпин не собирался играть на ничью? А на какой результат он играл, не переходя центр поля? План был один – отстоять, затянуть и отлежать. Но футбольный бог на стороне Хорватии – и это справедливо. Хорваты наиграли на один гол, Россия на 0:0 – нет.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 10:08
Не думаю, что установка Карпина была весь матч сидеть в защите. Бред какой-то. Не получались контратаки, не получился план на игру
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:03
а ещё нам руками хорошо бы разрешили играть))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:26
Кудряшов, Кудряшов, Кудряшов...
Я думаю, что пишущие тут люди малость понимают в футболе. Просто уверен. Так вот: что делает защитник первым касанием находясь в 1,5 метрах от собственных ворот при атаке соперника? Правильно! Выносит к такой-то матери мяч подальше от своих ворот! А что делает опытнейший, но не имеющий практики защитник? Освежим память...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:30
Было бы поле нормальное тогда бы мы забили на контрах пару мячей
Bombardier
Bombardier
вчера в 15:00
Это вообще НЕ футбол.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:00
Нормально играли, просто не повезло.
barca200885
barca200885 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:45
Ну, или просто ещё несколько игроков поставить, человек 5-6, чтобы хоть как-то шансы уравнять.
112910415
112910415
вчера в 14:36
задумывался активный прессинг,
исполнители не сумели исполнить никакого !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:30, ред.
....Очень жалко Федю Кудряшова – за минуту до автогола он получил травму, хромал. Но он боец, он промолчал – хотел доскакать на одной ноге. Не доскакал.....

Не надо "гнобить", но и не надо оправдывать, и уж тем более - хвалить!

Из за его ошибки сборная вчера проиграла матч, который мог бы закончиться вничью... И вполне возможно, что не будет играть на ЧМ-2022...

Если бы сборная Хорватии оказалась в такой ситуации, как сборная России, то даже если бы не было травмы, они бы эти травмы имитировали, затягивали время, сбивали бы темп игры, а травмированный игрок сборной России, хотел доскакать
на одной ноге...

Вот и наскакал, как и наскакала вся сборная России во главе с главным тренером, который выбрал неправильную тактику и стратегию на матч, начиная
со стартового состава на матч!
Хотя после мачта рассуждал всё правильно...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:22
Нет если честно, а как играть с командой укомплектованной более классными футболистами из топ-клубов? (а за спиной наших - максимум ночные клубы). Идти вперед всей командой и отхватить троечку голов на контратаках?. Вызвать Дзюбу и лицезреть одинокого столба без дела мотающегося по половине поля хорватов, до которого даже мяч не доставляется? Как говорится, что имеем так и играем. Если футбол в России с каждым годом если не умирает, то безнадежно отстает от современных аналогов, то другой рабочей тактики против лучше укомплектованной команды нет. Ну может на несколько позиций других игроков стоило поставить. И ведь почти получилось.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:21, ред.
"Алло, это прачечная"? - "Ху.чечная!. Это министерство культуры"! (комитет по этике)
drug01
drug01
вчера в 14:09
Столько разных мнений
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:01
Пока не вернут систему весна-осень о прогрессе можно только мечтать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:45
Во,наконец все виновники печального состояния нашего футбола повыскакивали! Жду,когда потирающие руки дзюболюбы подключатся-будет весело!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:35, ред.
По игре сложилось впечатление что все таки был поставлен автобус с хорошими быстрыми флангами. При удачном стечении обстоятельств и при обрезах со стороны соперника мог быть какой то толк и шанс на созидательную игру в атаке. Но на деле все больше походило на героическую оборону своих ворот в купе с водными процедурами. Наши фланги почти не работали КПД от них ноль. Все эти бестолковые пробежки по флангам и игра нападения была больше похожа на
к сожалению на имитацию какой то борьбы. Ничего созидательного в игре Бакаева, Смолова, Ионова мы так и не увидели.
berda2003
berda2003
вчера в 13:27
в рфс каждый член специалист, только за бутылкой в кабаке...
сколько бездельников в рфс, кто знает? никто...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:24
Ещё один чепушила вставить свои пять копеек решил! Это следствие ваших лимитов уроды((
Фром май харт короче((
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:22
Смелее футбола просто не придумаешь!
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