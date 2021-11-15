«Это смелый футбол Карпина?» Созин — о матче России против Хорватии

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о поражении сборной России в матче отбора ЧМ -2022 с командой Хорватии (0:1).

Очень жалко Федю Кудряшова – за минуту до автогола он получил травму, хромал. В чемпионате Турции практики у него особо нет, но надо было здесь дать понять – он не может играть. Но он боец, он промолчал – хотел доскакать на одной ноге. Не доскакал.

Главное — автогол, это следствие. Да, турнирная таблица давала возможность сборной играть на ничью. Но должен же быть футбол! Даже с Испанией на ЧМ мы проводили контратаки, а здесь план Карпина для сборной – не переходить центр поля. Это его смелый футбол? Мы раз пять перешли на половину поле хорватов! Говорили, как скучно играл Черчесов. Посмотрите на игру с Хорватией – у нас не было никакого плана на игру в атаке.

Карпин не собирался играть на ничью? А на какой результат он играл, не переходя центр поля? План был один – отстоять, затянуть и отлежать. Но футбольный бог на стороне Хорватии – и это справедливо. Хорваты наиграли на один гол, Россия на 0:0 – нет.