Первый тренер Кудряшова: «Нельзя вешать всех собак только на Фёдора»

Первый тренер Валерий Подгорный прокомментировал автогол своего воспитанника в квалификационном матче к ЧМ -2022 между сборными России и Хорватии.

Гол Кудряшова в собственные ворота стал единственным в поединке. Встреча завершилась со счетом 1:0, россияне после матча переместились на второе место и отправились в стыковые матчи.

Федька пусть не огорчается. Ничего страшного. Такова жизнь спортсмена. Там ситуация трудная была — ему в две ноги попал мяч, а до этого у него, видимо, травма произошла: то ли потянул, то ли надорвал, но он решил дальше оставаться на поле. В общем, что-то непонятное произошло.

Когда всю игру обороняешься, трудно не ошибиться. Яшин тоже между ног пропускал, но великий спортсмен же.

Нельзя же вешать всех собак только на Фёдора. Надо исправляться в марте.