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Первый тренер Кудряшова: «Нельзя вешать всех собак только на Фёдора»

вчера, 12:22
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Первый тренер Фёдора Кудряшова Валерий Подгорный прокомментировал автогол своего воспитанника в квалификационном матче к ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Гол Кудряшова в собственные ворота стал единственным в поединке. Встреча завершилась со счетом 1:0, россияне после матча переместились на второе место и отправились в стыковые матчи.

Федька пусть не огорчается. Ничего страшного. Такова жизнь спортсмена. Там ситуация трудная была — ему в две ноги попал мяч, а до этого у него, видимо, травма произошла: то ли потянул, то ли надорвал, но он решил дальше оставаться на поле. В общем, что-то непонятное произошло.

Когда всю игру обороняешься, трудно не ошибиться. Яшин тоже между ног пропускал, но великий спортсмен же.

Нельзя же вешать всех собак только на Фёдора. Надо исправляться в марте.

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Все комментарии
bacek15
bacek15 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 15:39
Если б не автогол- сгоняли бы ничейку. Но игры всё-равно нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:50
Это несчастный случай!
Землянин
Землянин
вчера в 13:20, ред.
Пля, а кто виноват то🤔, кроме него на табло никого не числится
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:15
Ну сейчас он в Турции играет, так что игровая практика есть, вопрос в другом, что лимит убил всех крайних защитников в РФ, что у нас или 38 летний Жирков играет или бразилец Фернандес или пенсионер Кудряшев, который по уровню мастерства никогда даже близко не был ни Фернандесом, ни Жирковым...
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:10
В первую очередь вопрос к Карпину - что вообще в сборной делает престарелый и без игровой практики, Кудряшов? Что от него вообще можно ожидать, кроме привозов?
Cat01
Cat01
вчера в 13:06
Это точно но.... Печально
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:59
Кто-то должен был забить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:58, ред.
Федька как бы в запой не ушел:
Знатог
Знатог ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 12:52
Лучшим у хорватов был Кудряшов. без его гола не уверен что они выиграли бы.
санек002
санек002
вчера в 12:50
федор в свои забить сумел а остальные в чужие не сумели!или не хотели?надеялись на 0-0!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:45
Как говорил Котэ Махарадзе: "Да, неудачно лег на ногу Кудряшову его кожаный дружок".
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 12:37
bacek15
bacek15
вчера в 12:29
Хорваты играют в футбол лучше, поэтому выиграли. Их игра на ЧМ будет на высоком уровне.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:27, ред.
Надо сделать выводы, "проехать" и забыть", а не "толочь воду в ступе" в том числе как и первый тренер Кудряшова....
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