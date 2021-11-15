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Газизов: «Автогол Кудряшова? Давайте не искать крайних»

вчера, 13:26
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в отборочном матче ЧМ-2022.

Вчера у команды игра не удалась, в принципе не получилась, но я думаю, что такие игры бывают. Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы, это опыт для команды и тренерского штаба. Нужно верить, что все будет хорошо в стыковых матчах. У любой команды бывают плохие игры, не очень удачные, в принципе так и произошло, но ничего страшного не вижу.

Кудряшов? Давайте не искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день у всей команды.

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Все комментарии
batog
batog ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:03
Хорваты за две игры ни одного мяча не забили. А Россия один, правда в свои ворота. А в натуре, нечего рвать волосы и лить помои. Сейчас у Карпина появится возможность сделать что обещал: опробовать молодежь, а то не забивающий Смолов участвующий в каждой игре, а лучший бомбардир Агаларов даже ни где не упоминается Или я так понимаю голы нам не нужны. Сборная мало чем отличается от сборной Черчесова(нет Дзюбы)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:34
Только убогие ловчевы могут искать и назначать крайних как это он делал вчера в прямом эфире, "ну как не виноват, как не виноват, ещё как виноват".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:03
Да как-то никто и не травит его.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:52
Хороший момент, что поболеем ещё за наших в стыках!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:02
На что настраивались,то и получили! ЗАПОМНИТЕ,Каины : Вы воспитали состоятельное племя неудачников,с полным отсутствием бойцовских качеств,личного достоинства и стыда.
Ваши ожидания-ваши проблемы.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:51
Юра верим
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:43
Давайте не будем.
Землянин
Землянин
вчера в 13:41
Хорваты тоже ничего особого не показали, со всеми ударами спокойно справлялся Сафонов
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:28
Созин Газизов Бышовец !Ну давайте у Жирика с Милоновым спросим((
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