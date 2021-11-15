Газизов: «Автогол Кудряшова? Давайте не искать крайних»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в отборочном матче ЧМ -2022.

Вчера у команды игра не удалась, в принципе не получилась, но я думаю, что такие игры бывают. Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы, это опыт для команды и тренерского штаба. Нужно верить, что все будет хорошо в стыковых матчах. У любой команды бывают плохие игры, не очень удачные, в принципе так и произошло, но ничего страшного не вижу.

Кудряшов? Давайте не искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день у всей команды.