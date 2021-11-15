Кафанов об игре Максименко: «Он хороший вратарь»

Тренер вратарей сборной России выразил мнение о вероятных причинах спада в игре 23-летнего голкипера московского «Спартака» , а также рассказал о его перспективах вернуться в национальную команду.

Так случилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» были проблемы в обороне. В каждой встрече было много моментов – в такой ситуации голкиперу очень сложно, там было множество ударов из пределов штрафной. Думаю, что передохнуть ему можно было дать даже раньше – на нём была большая психологическая нагрузка.

Кандидат ли он в национальную команду? У нас все российские голкиперы кандидаты, зависит от уровня, который он будет демонстрировать на поле.