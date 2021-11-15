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Кафанов об игре Максименко: «Он хороший вратарь»

вчера, 10:25

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выразил мнение о вероятных причинах спада в игре 23-летнего голкипера московского «Спартака» Александра Максименко, а также рассказал о его перспективах вернуться в национальную команду.

Так случилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» были проблемы в обороне. В каждой встрече было много моментов – в такой ситуации голкиперу очень сложно, там было множество ударов из пределов штрафной. Думаю, что передохнуть ему можно было дать даже раньше – на нём была большая психологическая нагрузка.

Кандидат ли он в национальную команду? У нас все российские голкиперы кандидаты, зависит от уровня, который он будет демонстрировать на поле.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 14:48
Забирай в Ростов. Пусть с Письяченко конкурирует.
Землянин
Землянин ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 14:25
Видимо, как обычно вырезка из интервью
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:00
Да не плохой вратарь только когда он сидит и не играет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:41
Комментарий типа :Вообщем,парень неплохой,только ссытся и глухой...
makkie
makkie
вчера в 11:26
Проблема Максименко, что он и правда перестал выручать.
Оборона Спартака - вещь нестабильная, так что на вратаря ложится двойная ответственность. Но Саша сам подводил.

Сейчас Селихов больше убеждает и заслужил места в старте Спартака!
ДСА
ДСА
вчера в 10:59
Зарплата у него лучше, чем он играет.
trimetil
trimetil
вчера в 10:45
В тексте забыли написать фразу из заголовка...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:36
Для Спартака-вполне...
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