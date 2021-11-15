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Россия и Португалия упустили лидерство. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

сегодня, 00:51

Завершились все поединки игрового дня 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2022.

«Хорватия» — «Россия» 1:0
Гол: Кудряшов Федор 81 (автогол)

«Мальта» — «Словакия» 0:6
Голы: Руснак Альберт 6, Дуда Ондрей 8, Руснак Альберт 16, Дуда Ондрей 69, Вернон 72, Дуда Ондрей 80

«Словения» — «Кипр» 2:1
Голы: Зайц Миха 48, Черин Адам 84 — Какулис Андроникос 89

«Армения» — «Германия» 1:4
Голы: Мхитарян Генрих 59 (пенальти) — Хаверц Кай 15, Гюндоган Илкай 45+4 (пенальти), Гюндоган Илкай 50, Хофманн Йонас 64

«Лихтенштейн» — «Румыния» 0:2
Голы: Ман Деннис 8, Банку Никусор 87

«Северная Македония» — «Исландия» 3:1
Голы: Алиоски Эзган 7, Элмас Эльхиф 65, Элмас Эльхиф 87 — Торстейнссон Йон Дагур 54

«Португалия» — «Сербия» 1:2
Голы: Санчеш Ренату 2 — Тадич Душан 33, Митрович Александар 90

«Люксембург» — «Ирландия» 0:3
Голы: Даффи Шейн 67, Огбене Чидози 75, Робинсон Каллум 88

«Греция» — «Косово» 1:1
Голы: Масурас Гиоргос 44 — Ррахмани Амир 76

«Испания» — «Швеция» 1:0
Гол: Мората Альваро 8

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:56
Рональду сглазил 😎😅😀
112910415
112910415
сегодня в 10:26
тяжкий удар для одного из португальцев
Misha78
Misha78 ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 08:52
Тоже об этом подумал, но очень хочется надеется на более благосулонный жребий.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:07
Домашнее поражение португальцев это пкруче нашего поражения от хорватов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:03
Увидим нашу сборную в деле ещё !
Elliada
Elliada
сегодня в 07:57
Теперь Россия может сказать, что они на одном уровне с Португалией
shlomo
shlomo
сегодня в 07:56
Посмотрим как пройдет жеребьевка...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:55
Вот португальцы нам и достанутся по закону подлости и будем мы думать о следующем отборе на ЧМ.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:31
А в сборной Португалии обещали праздник после матча Сербией.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:02
В стыках Россия аыхолит еа Португалию и прощай Катар
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:55
И будет пара неудачников отбора - Россия и Португалия в одной группе. Каковы у наших шансы? Явно с Хорватами побольше были.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:12
Жребий покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:04
Рад за сербов, настоящие бойцы.
Только вот португалки наверняка к нам в группу попадут...
An Jo
An Jo
сегодня в 04:46
было бы здорово увидеть португалию в соперниках в стыках))))
Брулин
Брулин
сегодня в 01:28
Португалия
Россия
Швейцария(Италия)*
Швеция*
Польша*
Уэльс(Чехия)*
-------------------
Шотландия*
Македония
Турция(Нидерланды, Норвегия)*
Финляндия(Украина)
Австрия**
Чехия(Уэльс) **

* могут быть как сеянные, так и не сеянные
** через лигу наций
Землянин
Землянин
сегодня в 01:17
Португалия в своём репертуаре. И чё Роналду плакал, лишние матчи получил для рекордов по играм и мячам 😂
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:09
Чем труднее, тем интереснее.
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