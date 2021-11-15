Россия и Португалия упустили лидерство. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

Завершились все поединки игрового дня 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2022.
«Хорватия» — «Россия» 1:0
Гол: Кудряшов Федор 81 (автогол)
«Мальта» — «Словакия» 0:6
Голы: Руснак Альберт 6, Дуда Ондрей 8, Руснак Альберт 16, Дуда Ондрей 69, Вернон 72, Дуда Ондрей 80
«Словения» — «Кипр» 2:1
Голы: Зайц Миха 48, Черин Адам 84 — Какулис Андроникос 89
«Армения» — «Германия» 1:4
Голы: Мхитарян Генрих 59 (пенальти) — Хаверц Кай 15, Гюндоган Илкай 45+4 (пенальти), Гюндоган Илкай 50, Хофманн Йонас 64
«Лихтенштейн» — «Румыния» 0:2
Голы: Ман Деннис 8, Банку Никусор 87
«Северная Македония» — «Исландия» 3:1
Голы: Алиоски Эзган 7, Элмас Эльхиф 65, Элмас Эльхиф 87 — Торстейнссон Йон Дагур 54
«Португалия» — «Сербия» 1:2
Голы: Санчеш Ренату 2 — Тадич Душан 33, Митрович Александар 90
«Люксембург» — «Ирландия» 0:3
Голы: Даффи Шейн 67, Огбене Чидози 75, Робинсон Каллум 88
«Греция» — «Косово» 1:1
Голы: Масурас Гиоргос 44 — Ррахмани Амир 76
«Испания» — «Швеция» 1:0
Гол: Мората Альваро 8
Только вот португалки наверняка к нам в группу попадут...
Только вот португалки наверняка к нам в группу попадут...
Россия
Швейцария(Италия)*
Швеция*
Польша*
Уэльс(Чехия)*
-------------------
Шотландия*
Македония
Турция(Нидерланды, Норвегия)*
Финляндия(Украина)
Австрия**
Чехия(Уэльс) **
* могут быть как сеянные, так и не сеянные
** через лигу наций
Россия
Швейцария(Италия)*
Швеция*
Польша*
Уэльс(Чехия)*
-------------------
Шотландия*
Македония
Турция(Нидерланды, Норвегия)*
Финляндия(Украина)
Австрия**
Чехия(Уэльс) **
* могут быть как сеянные, так и не сеянные
** через лигу наций