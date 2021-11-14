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Сборная Северной Македонии обыграла Исландию и пробилась в стыковые матчи

вчера, 21:53
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония3 : 1Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Сборная Северной Македонии в заключительном туре квалификации ЧМ-2022 обыграла Исландию и получила право сыграть в стыковых поединках.

Скопье, стадион Национальный стадион Тоше Проески

Северная Македония — Исландия 3:1 (1:0)
Голы: Алиоски 7, Элмас 65, Элмас 87 — Торстейнссон 54

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски (Зайков 89), Велкоски, Муслиу, Алиоски, Барди, Костадинов, Элмас, Чурлинов (Ашковски 63), М. Ристовски (Миовски 78), Трайковски (Спировски 77)
Главный тренер: Милевски Благоя.

Исландия: Олафссон, Севарссон, Бьярнасон, Гретарссон, Тораринссон (Тордарсон 86), Тордарсон (Хельгасон 72), Бьярнасон, Йоханессон, Гудмундссон (Эллертссон 86), С. Гудьонсен (А. Гудьонсен 72), Торстейнссон (Траустасон 78)
Главный тренер: Видарссон Арнар.

Предупреждения: Бьярнасон 29, Димитриевски 29, Костадинов 45+1, Тордарсон 64, Йоханессон 68, С. Гудьонсен 72, Элмас 73, Йоханессон 79, Миовски 83, С. Ристовски 85

Удаления: Йоханессон 79

Судья: Масса Давиде.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:46
дайте нам Северную Македонию !
только с ними есть шансы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:40
Наверное очень хотели!
Землянин
Землянин
вчера в 23:52
Оо, Наш клиент 👌
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:51
Вот вам и карлик!!! Возможно нам придется с ними сыграть.
Брулин
Брулин
вчера в 22:43
Историческое достижение. Нужно Пандева позвать, если на ЧМ выйдут
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 22:40
Вот вам и карлик футбольный! Стоя аплодирую! Надо в стыках на них попасть)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:19
По ходу, чем меньше страна, тем больше желания биться, сражаться и "умирать" за неё на футбольном поле. Кое кому надо или поучиться у таких стран, или хотя бы взять на заметку.
Gahi
Gahi
вчера в 22:10
Молодцы, что добились нужного результата для того чтобы бороться за выход на чемпионат мира. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:06
Сборная Македонии воспользовалась своим шансом, который ей предоставила сборная Румынии, сыграв в предыдущем туре на своём поле с сегодняшним соперником сборной Македонии - сборной Исландии вничью, и уступив при этом второе место сборной Македонии...

В отличие от сборной Румынии, сыгравшей 0:0 со сборной Исландии, сборная Македонии обыграла сборную Исландии, и обеспечила себе участие в стыковых матчах за путёвку на ЧМ-2022.

Сборная Македонии в отличие от сборной России свой шанс не упустила...
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 21:57
Заслужили!!!!
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