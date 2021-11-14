Сборная Северной Македонии обыграла Исландию и пробилась в стыковые матчи

Сборная Северной Македонии в заключительном туре квалификации ЧМ-2022 обыграла Исландию и получила право сыграть в стыковых поединках.
Скопье, стадион Национальный стадион Тоше Проески
Северная Македония — Исландия 3:1 (1:0)
Голы: Алиоски 7, Элмас 65, Элмас 87 — Торстейнссон 54
Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски (Зайков 89), Велкоски, Муслиу, Алиоски, Барди, Костадинов, Элмас, Чурлинов (Ашковски 63), М. Ристовски (Миовски 78), Трайковски (Спировски 77)
Главный тренер: Милевски Благоя.
Исландия: Олафссон, Севарссон, Бьярнасон, Гретарссон, Тораринссон (Тордарсон 86), Тордарсон (Хельгасон 72), Бьярнасон, Йоханессон, Гудмундссон (Эллертссон 86), С. Гудьонсен (А. Гудьонсен 72), Торстейнссон (Траустасон 78)
Главный тренер: Видарссон Арнар.
Предупреждения: Бьярнасон 29, Димитриевски 29, Костадинов 45+1, Тордарсон 64, Йоханессон 68, С. Гудьонсен 72, Элмас 73, Йоханессон 79, Миовски 83, С. Ристовски 85
Удаления: Йоханессон 79
Судья: Масса Давиде.
только с ними есть шансы
только с ними есть шансы
В отличие от сборной Румынии, сыгравшей 0:0 со сборной Исландии, сборная Македонии обыграла сборную Исландии, и обеспечила себе участие в стыковых матчах за путёвку на ЧМ-2022.
Сборная Македонии в отличие от сборной России свой шанс не упустила...
В отличие от сборной Румынии, сыгравшей 0:0 со сборной Исландии, сборная Македонии обыграла сборную Исландии, и обеспечила себе участие в стыковых матчах за путёвку на ЧМ-2022.
Сборная Македонии в отличие от сборной России свой шанс не упустила...