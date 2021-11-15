Испания обыграла Швецию и с первого места пробилась на ЧМ-2022

Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Швецию в последнем туре квалификации ЧМ-2022 и отобралась с первого места в финальную часть мундиаля. Швеции предстоят стыковые матчи.
Испания — Швеция 1:0
Голы: Мората 86
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Гави (Мендес 90), Бускетс, Солер (Мерино 73), Сарабия (Мората 59), де Томас (Родриго 60), Ольмо (Родри 90)
Главный тренер: Энрике Луис.
Швеция: Ульсен, Крафт (Ульссон 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон, Классон, Олссон, Экдаль, Форсберг (Сванберг 63), Кулусевски (Квайсон 63), Исак (Ибрагимович 73)
Главный тренер: Андерссон Янне.
Предупреждения: Крафт 77, Родри 90+1
Судья: Брих Феликc.
Щведам удачи в стыках, но не с Россией, если попадётся!
Щведам удачи в стыках, но не с Россией, если попадётся!