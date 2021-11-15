Испания обыграла Швецию и с первого места пробилась на ЧМ-2022

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сегодня, 00:38

Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Швецию в последнем туре квалификации ЧМ -2022 и отобралась с первого места в финальную часть мундиаля. Швеции предстоят стыковые матчи.

Испания — Швеция 1:0

Голы: Мората 86

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Гави (Мендес 90), Бускетс, Солер (Мерино 73), Сарабия (Мората 59), де Томас (Родриго 60), Ольмо (Родри 90)

Главный тренер: Энрике Луис.

Швеция: Ульсен, Крафт (Ульссон 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон, Классон, Олссон, Экдаль, Форсберг (Сванберг 63), Кулусевски (Квайсон 63), Исак (Ибрагимович 73)

Главный тренер: Андерссон Янне.

Предупреждения: Крафт 77, Родри 90+1

Судья: Брих Феликc.