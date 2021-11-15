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Испания обыграла Швецию и с первого места пробилась на ЧМ-2022

сегодня, 00:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Испании с минимальным счетом обыграла Швецию в последнем туре квалификации ЧМ-2022 и отобралась с первого места в финальную часть мундиаля. Швеции предстоят стыковые матчи.

Испания — Швеция 1:0
Голы: Мората 86

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба, Гави (Мендес 90), Бускетс, Солер (Мерино 73), Сарабия (Мората 59), де Томас (Родриго 60), Ольмо (Родри 90)
Главный тренер: Энрике Луис.

Швеция: Ульсен, Крафт (Ульссон 85), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон, Классон, Олссон, Экдаль, Форсберг (Сванберг 63), Кулусевски (Квайсон 63), Исак (Ибрагимович 73)
Главный тренер: Андерссон Янне.

Предупреждения: Крафт 77, Родри 90+1

Судья: Брих Феликc.

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Источник: soccer.ru Фото: twitter сборной Испании
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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:28
Странно, а где Россия ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:22
Жаль не хватило физики шведам сыграть на ничью...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:45
Подтвердили свой статус фаворита, молодцы!
112910415
112910415
сегодня в 10:44
и шведы нам не по зубам, если что
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:55
На классе победила Испания полностью контролируя игру. Как бы тренер Швеции не пытался изменить игру, выпуская Ибрагимовича и Квайсона, ничего у него не получилось. Испанию с выходом на Мундиаль!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:03
Поздравляю Испанию с заслуженным выходом на ЧМ!!!!
Щведам удачи в стыках, но не с Россией, если попадётся!
bonek
bonek
сегодня в 00:45
Вперёд Испания!!!
Goosfraba
Goosfraba
сегодня в 00:40
Шведов жаль
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:39
С чем Испанию и поздравляю!
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