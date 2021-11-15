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Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022

сегодня, 00:40
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 2Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборная Сербии в заключительном туре квалификации ЧМ-2022 на последних секундах матча вырвала победу у Португалии и вышла на мундиаль. Португальцы отправляются в стыковые матчи.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

Португалия — Сербия 1:2 (1:1)
Голы: Ренату Санчеш 2 — Тадич 33, Митрович 90

Португалия: Патрисиу, Канселу, Фонте, Рубен Диаш, Мендеш, Ренату Санчеш (Рубен Невеш 84), Данилу (Андре Силва 90+2), Моутинью (Палинья 64), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш 64), Криштиану Роналду, Жота (Жоау Фелиш 84)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович (Спайич 65), Павлович, Живкович (Радоньич 69), Лукич, Гудель (Митрович 46), Милинкович-Савич, Костич (Йович 90), Тадич, Влахович
Главный тренер: Стойкович Драган.

Предупреждения: Канселу 8, Гудель 13, Моутинью 61, Павлович 66, Ренату Санчеш 68, Миленкович 70, Митрович 90+1

Судья: Орсато Даниэле.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 16:17
К вам у меня вроде и не было вопросов. Кто и за что играет сразу видно.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 15:27
Поверь мне, Португалия не будет сильно рада нас видеть, мы их на ЧМ 2014 не пустили...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 15:26
Проблема была в том, что нам достаточно было ничьей! А у наших футболистов это в менталитете, охранять минимальный результат и Карпин пока не может это изменить!
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:15
"Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022"...

- Нашей сборной было нужно то же самое - вырвать победу, и поехать на ЧМ2022!!!

- Обе команды играли в гостях...

- Португалия-то не слабее Хорватии...

- Результат вы знаете... Кто-то вырывал, и вырвал-таки победу !!!

- А кто-то сыграл, как сборная России (NOY COMMENTS!!!) Как говорится в рекламе - почувствуйте разницу!!!

-Хоть бы извинились... "профи", т.н.........
Храневец
Храневец
сегодня в 15:08
Португалия мечтаает получить в группу Россию. Роналду будет возможность себя реабилитировать !
Хиромант
Хиромант ответ Greiba (раскрыть)
сегодня в 15:07
- Даже если, (вдруг), ну совсем случайно, ну даже с Божьей помощью, Россия попадёт на ЧМ - лучше болеть за Сербию! Эти ребята - достойны уважения! А наши - ...???
Хиромант
Хиромант ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Ответ простой: они играют за свою страну, а наши за "бабки"! Ещё есть вопросы?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Lexx1k (раскрыть)
сегодня в 12:55, ред.
Что скажешь про недавний матч Грузии и Швеции? Мастерство говоришь?Ну ну.Мастерство дело хорошее, такое впечатление, что все португальцы играют в Эстонии, Мальте и Лихтенштейне, а сербы в Англии, Испании, Италии, Франции...Ещё и настрой должен быть соответствующий, тактика на конкретный матч. Слышал про такое?
Nazi
Nazi
сегодня в 12:24
Пеналду пыжился уже в воскресенье праздновать выход из группы, только вот Португалия сыграла а ля Россия. Придется обеим побегать в стыках. И не факт, что пройдут. И поделом.
Dmitry Lipnitsky
Dmitry Lipnitsky
сегодня в 12:15
Отличный соперник для сборной России в стыках :-)))))
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Парток здорово отпраздновал выход своей сборки на ЧМ. ))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:23
Хорошая новость для Сербии и её болельщиков
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:41
Ну и зачем надо до было шлёпать языком перед матчем???
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:26
Митрович убил Португалию
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:53
Достаточно неожиданно, но, тем ценнее победа и результат! Зря Роналду начал праздновать заранее 🙄
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 09:35
Потому что в сложной ситуации надо бить Эстонца)
санек002
санек002
сегодня в 09:31
а ставка то прошла!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:24
Конец эпохи "двух королей".А они цепляются за прошлую славу,не желая признавать закономерность этого процесса.А что,дураков-миллиардеров,готовых зав блестящую обёртку платить,на свете ещё много.Семьи арабских шейхов большие.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 08:52
Тут кто то недавно расказывал про "спасителя" , про главного мирового решалу в футболе в серьезных матчах, Ливерпуль,МС, Сербия...ничего, не устану повторять, ждем Андору там расцветет "спаситель"
feris1
feris1
сегодня в 08:42, ред.
Роналду и Ко позорники(
Сербы молодцы!
Бились до конца братья словяне.
Lexx1k
Lexx1k ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 08:26
мастерство футболистов... слышал про такое? у них люди играют в топ европейских лигах. а у нас 2 с половиной человека, а остальные пешком в днище лиге г***о пинают ходят, никакого развития... ни отдать, ни принять, я уж про обыграть вообще молчу...
Elliada
Elliada
сегодня в 08:05
Браво, Португалия!!!!! За 2 игры 1 очко. Роналду вместе с Сульшером идут на курсы по укрощению языка.

Поздравляю Роналду с личным антирекордом (ни разу не пробил по воротам в отборе ЧМ). Его польза сборной на лицо. Не думал, что его будет штырить так долго, когда он узнал, что Месси возьмет ЗМ
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:58
Вот почему балканцы(хорваты, сербы) в нужный момент могут мобилизоваться и добыть нужный результат, а мы нет?
112910415
112910415
сегодня в 07:03
кое-кто рано начал праздновать !
sir_Alex
sir_Alex ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 06:50
Сербы молодцы, конечно. Только в каком месте они нам "братушки"?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:21
Митрович реабилитировался за незабитый пенальти с Шотландией
Greiba
Greiba
сегодня в 02:16
Если Россия не попадет на чемпионат мира. Есть за болеть. За Сербию!
4RT
4RT
сегодня в 02:09
Обломился Роналду. Нечего было выпендриваться,погуляет он мол в воскресенье....😁
Твой Арсен
Твой Арсен ответ bsww (раскрыть)
сегодня в 02:00, ред.
Да вот только победители первых 6 пар потом играют между собой, так как путевки только 3, причём своих вторых соперников они получают через жребий. А там выпасть может любая из уцелевших как сеянных так и несеянных команд. Так что может достаться и Португалия и Швеция например. Ну если они конечно выиграют первый матч, а вероятность этого весьма высока. Наши обменяли один матч, в котором устраивала ничья на 2 игры против возможно Турции и Португалии, которых нужно подряд обыграть. Так себе размен.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:31
Вот так надо играть,дали по шапке португальцам.
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