"Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022"...

Сборная Сербии в заключительном туре квалификации ЧМ-2022 на последних секундах матча вырвала победу у Португалии и вышла на мундиаль. Португальцы отправляются в стыковые матчи.
Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж
Португалия — Сербия 1:2 (1:1)
Голы: Ренату Санчеш 2 — Тадич 33, Митрович 90
Португалия: Патрисиу, Канселу, Фонте, Рубен Диаш, Мендеш, Ренату Санчеш (Рубен Невеш 84), Данилу (Андре Силва 90+2), Моутинью (Палинья 64), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш 64), Криштиану Роналду, Жота (Жоау Фелиш 84)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович (Спайич 65), Павлович, Живкович (Радоньич 69), Лукич, Гудель (Митрович 46), Милинкович-Савич, Костич (Йович 90), Тадич, Влахович
Главный тренер: Стойкович Драган.
Предупреждения: Канселу 8, Гудель 13, Моутинью 61, Павлович 66, Ренату Санчеш 68, Миленкович 70, Митрович 90+1
Судья: Орсато Даниэле.
- Нашей сборной было нужно то же самое - вырвать победу, и поехать на ЧМ2022!!!
- Обе команды играли в гостях...
- Португалия-то не слабее Хорватии...
- Результат вы знаете... Кто-то вырывал, и вырвал-таки победу !!!
- А кто-то сыграл, как сборная России (NOY COMMENTS!!!) Как говорится в рекламе - почувствуйте разницу!!!
-Хоть бы извинились... "профи", т.н.........
- Нашей сборной было нужно то же самое - вырвать победу, и поехать на ЧМ2022!!!
- Обе команды играли в гостях...
- Португалия-то не слабее Хорватии...
- Результат вы знаете... Кто-то вырывал, и вырвал-таки победу !!!
- А кто-то сыграл, как сборная России (NOY COMMENTS!!!) Как говорится в рекламе - почувствуйте разницу!!!
-Хоть бы извинились... "профи", т.н.........
Сербы молодцы!
Бились до конца братья словяне.
Сербы молодцы!
Бились до конца братья словяне.
Поздравляю Роналду с личным антирекордом (ни разу не пробил по воротам в отборе ЧМ). Его польза сборной на лицо. Не думал, что его будет штырить так долго, когда он узнал, что Месси возьмет ЗМ
Поздравляю Роналду с личным антирекордом (ни разу не пробил по воротам в отборе ЧМ). Его польза сборной на лицо. Не думал, что его будет штырить так долго, когда он узнал, что Месси возьмет ЗМ