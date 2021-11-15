"Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022"...

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сегодня, 00:40

Сборная Сербии в заключительном туре квалификации ЧМ -2022 на последних секундах матча вырвала победу у Португалии и вышла на мундиаль. Португальцы отправляются в стыковые матчи.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

Португалия — Сербия 1:2 (1:1)

Голы: Ренату Санчеш 2 — Тадич 33, Митрович 90

Португалия: Патрисиу, Канселу, Фонте, Рубен Диаш, Мендеш, Ренату Санчеш (Рубен Невеш 84), Данилу (Андре Силва 90+2), Моутинью (Палинья 64), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш 64), Криштиану Роналду, Жота (Жоау Фелиш 84)

Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Сербия: Райкович, Миленкович, Велькович (Спайич 65), Павлович, Живкович (Радоньич 69), Лукич, Гудель (Митрович 46), Милинкович-Савич, Костич (Йович 90), Тадич, Влахович

Главный тренер: Стойкович Драган.

Предупреждения: Канселу 8, Гудель 13, Моутинью 61, Павлович 66, Ренату Санчеш 68, Миленкович 70, Митрович 90+1

Судья: Орсато Даниэле.