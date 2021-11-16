Семшов: «Никакой речи об уходе Карпина не идёт»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слова главного тренера национальной команды о возможном уходе из сборной.

Никакой речи об уходе Карпина не идёт, потому что еще не закончился отборочный цикл. Как может тренер уйти, если нам играть ещё стыки? Никого уговаривать оставаться не надо, человек должен делать правильные вещи, а в данной ситуации правильно быть вместе с командой.

Сборная собралась за два дня до игры с Хорватией, тяжело что-то донести, изменить, навязать свое за такое короткое время. Шансы на выход на чемпионат мира есть.