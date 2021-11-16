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Парфенов: «Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее»

вчера, 19:17

Российский тренер Дмитрий Парфенов считает, что Валерию Карпину не стоит покидать пост наставника национальной команды до стыковых поединков отбора на ЧМ-2022.

Может, время пройдет, Карпин произнесет другую речь. Наверное, неправильно уходить. Раз впрягся, то надо двигаться до конца. Это сборная, шанс на выход на чемпионат мира имеется. Италия и Португалия тоже играют в стыках. Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее. Будет сильный соперник.

Надо находиться внутри сборной, чтобы оценивать ситуацию, насколько Карпин смог выжать максимум в этих играх. Трагедии никакой не произошло, борьба за путевку на чемпионат мира продолжается.

Контракт Карпина и его тренерского штаба истекает 31 марта 2022 года.

Россия заняла второе место в группе и сыграет весной будущего года в стыковых матчах.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:34
Глубоко сказал. Скрепно. Ухх. Теперь на футболистов точно манна с небес упадёт, и они как заиграют. ))
Artemon9
Artemon9 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 07:50
Матч на матч не приходится. У всех сборных бывают спады и смены поколений. Но сборная закончила групповой этап на втором месте, а не на четвёртом, с отрывом в 1 очко, а не в десять
lotsman
lotsman ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 07:47
Надо смотреть матчи и тогда анализировать.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:16
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:50
И окрепшая сборная Россия героически падет в неравной битве:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:25
Про сильнее я с ним согласен!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:13
Если бы !
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:56
После позора на Евро мало кто рассчитывал на то, что сборная вообще сможет пробиться в стыки. Теперь все кричат о том как все х.еново. Нужно учитывать количество сборных, которые проходят на ЧМ от Европы.
Не могут все попасть туда, и каждые 4 года кто-то сильный туда не пробивается, такие как Италия и Голландия
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:53
Я не понимаю многих людей на соккере и экспертов футбола в России. Ну заняли второе место, и что?
Италия и Португалия тоже заняли вторые места. Первые вообще пропустили ЧМ2018, из-за чего я половину матчей не смотрел. Ну что такого страшного произошло? Хватит пенять на плохое поколение! А как на счёт "хорошего" поколения 90-х и начала 2000-х? Сколько ЧМ Россия пропустила за 30 лет? До фига. И это с хвалеными футболистами того времени.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:52
Ещё рано посыпать голову пеплом.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:51
Нас *бут, а мы крепчаем)...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:50
Куда уж ещё?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:49
С чего бы это вдруг?)
particular
particular
вчера в 19:48
"...ещё сильнее..." - это, конечно, сильно сказано :))
Сантус
Сантус
вчера в 19:41
Господи....кто ещё не высказался на данную тему?По-моему Кадыров остался...
beefs
beefs
вчера в 19:35
Да все понятно что на большее наша сборная не способна, да и тренера у нас лучше нет, такова действительность. И самое интересное, что изменений в лучшую сторону не предвидится, вот где обидно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:33
Спорное утверждение,вынесенное в заголовок,означает,что при ещё более сильном ветре осиновые листья дрожать станут сильнее???
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:32
Просто сильные не успевают себя потом проявить...на пенсию выходят...и опять закалка по новой)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:30
Димона бы ему в помощники, нравится мне как Парфенов работает
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:25
Конечно,тренера менять перед стыковыми играми не стоит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:22
На счёт сильнее не знаю, но то что стыки выкинут нас с ЧМ окончательно это точно!
cska1948
cska1948
вчера в 19:21, ред.
Парфенов: «Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее»
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И так каждый раз. Мы станем ещё сильнее, но потом, когда-нибудь. Но не здесь и не сейчас! Самим то не надоело лозунгами говорить?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:19
Куда же еще сильнее-то?))
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