Парфенов: «Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее»

Российский тренер Дмитрий Парфенов считает, что Валерию Карпину не стоит покидать пост наставника национальной команды до стыковых поединков отбора на ЧМ-2022.
Может, время пройдет, Карпин произнесет другую речь. Наверное, неправильно уходить. Раз впрягся, то надо двигаться до конца. Это сборная, шанс на выход на чемпионат мира имеется. Италия и Португалия тоже играют в стыках. Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее. Будет сильный соперник.
Надо находиться внутри сборной, чтобы оценивать ситуацию, насколько Карпин смог выжать максимум в этих играх. Трагедии никакой не произошло, борьба за путевку на чемпионат мира продолжается.
Контракт Карпина и его тренерского штаба истекает 31 марта 2022 года.
Россия заняла второе место в группе и сыграет весной будущего года в стыковых матчах.
Италия и Португалия тоже заняли вторые места. Первые вообще пропустили ЧМ2018, из-за чего я половину матчей не смотрел. Ну что такого страшного произошло? Хватит пенять на плохое поколение! А как на счёт "хорошего" поколения 90-х и начала 2000-х? Сколько ЧМ Россия пропустила за 30 лет? До фига. И это с хвалеными футболистами того времени.
Италия и Португалия тоже заняли вторые места. Первые вообще пропустили ЧМ2018, из-за чего я половину матчей не смотрел. Ну что такого страшного произошло? Хватит пенять на плохое поколение! А как на счёт "хорошего" поколения 90-х и начала 2000-х? Сколько ЧМ Россия пропустила за 30 лет? До фига. И это с хвалеными футболистами того времени.