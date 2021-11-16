Парфенов: «Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее»

Российский тренер считает, что не стоит покидать пост наставника национальной команды до стыковых поединков отбора на ЧМ -2022.

Может, время пройдет, Карпин произнесет другую речь. Наверное, неправильно уходить. Раз впрягся, то надо двигаться до конца. Это сборная, шанс на выход на чемпионат мира имеется. Италия и Португалия тоже играют в стыках. Стыковые игры сделают сборную России ещё сильнее. Будет сильный соперник.

Надо находиться внутри сборной, чтобы оценивать ситуацию, насколько Карпин смог выжать максимум в этих играх. Трагедии никакой не произошло, борьба за путевку на чемпионат мира продолжается.