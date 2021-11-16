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Кавазашвили: «Сейчас „Спартак“ находится среди посредственных команд РПЛ»

вчера, 20:06

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о травме полузащитника Романа Зобнина.

Сегодня для «Спартака» любая потеря игрока стартового состава — удар. У них команда не укомплектована достаточно хорошими футболистами. Поэтому на данном этапе «Спартак» находится среди посредственных команд чемпионата России. Как бы Зобнин не играл, он член сборной России. Естественно, его отсутствие скажется на игре. Но в «Спартаке» есть и другие молодые футболисты, которые могут занять эту позицию. Я понимаю, если бы Зобнин был лидером команды, который ведет красивую и качественную игру. Но он далеко не лидер. Роман выполняет только те функции, на которые способен. На его место поставят, может, кого-то лучше, может, появится игрок послабее. Возможно, шанс дадут молодому футболисту. Ничего критического в потере Зобнина нет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:55
Насчёт Зобнина согласен со стариком Анзором полностью!
112910415
112910415
сегодня в 05:52
и эту ситуацию надо поправить
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:00
Посредственная команда как спартак и должен находиться среди посредственных команд с 8- го по 10- ое место.....
pomor45
pomor45
вчера в 23:12, ред.
Находиться среди посредственных, не значит быть посредственным. Должны быть причинно-следственные связи и кому, как ни таким спецам, как автор, их исследовать и доносить до болельщика. Но, слышим от него какое-то бормотание о "может, кого-то лучше, может, появится игрок послабее. Возможно, шанс дадут молодому футболисту". Может так, а может эдак - заметьте вся эта братия специалистов и экспертов не даёт никакой конкретики, размешивает кофейную гущу и при этом мнит себя столь высоко, что при малейшем несогласии с ними, психанув, убегает из студии подобно Ловчеву.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:47
Учитывая стоимость состава они просто ДВОЕШНИКИ!!!
ДСА
ДСА
вчера в 20:52
Надеемся, что это ненадолго.
drug01
drug01
вчера в 20:15
Придётся с этим согласиться
YVG
YVG
вчера в 20:13
Правильнее сказать, находится среди равных себе. И некоторым этим посредственным даже проигрывает на своем поле.
makkie
makkie
вчера в 20:11
Не новость.
Спасибо гениальным управленцам, которые выбирают тренера, а затем с первых же дней работы вставляют ему палки в колёса.
shlomo
shlomo
вчера в 20:07
Наверное нужно сказать среди средних команд...
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