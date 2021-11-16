Кавазашвили: «Сейчас „Спартак“ находится среди посредственных команд РПЛ»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о травме полузащитника .

Сегодня для «Спартака» любая потеря игрока стартового состава — удар. У них команда не укомплектована достаточно хорошими футболистами. Поэтому на данном этапе «Спартак» находится среди посредственных команд чемпионата России. Как бы Зобнин не играл, он член сборной России. Естественно, его отсутствие скажется на игре. Но в «Спартаке» есть и другие молодые футболисты, которые могут занять эту позицию. Я понимаю, если бы Зобнин был лидером команды, который ведет красивую и качественную игру. Но он далеко не лидер. Роман выполняет только те функции, на которые способен. На его место поставят, может, кого-то лучше, может, появится игрок послабее. Возможно, шанс дадут молодому футболисту. Ничего критического в потере Зобнина нет.