Калиниченко о встрече «Краснодар» — «Спартак»: «Будет рубка»

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался о кадровых потерях «Спартака» перед поединком РПЛ против «Краснодара»:
Зобнин выбыл на 3 недели, значит или рецидив старой мышечной травмы, или получил новую на болоте в Хорватии. Это говорит о слабой готовности, точнее, об усталости. На Хендрикса уже никто и не рассчитывал.
Встреча действительно очень важная, там, по слухам, и Ганчаренко подвис на лампочке. Думаю, будет рубка.
Напомним, встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 20 ноября.
Ранее стало известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.
И Спартак, и Краснодар в кризисе, у обоих тренерская судьба висит на волоске.
И Спартак, и Краснодар в кризисе, у обоих тренерская судьба висит на волоске.