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Калиниченко о встрече «Краснодар» — «Спартак»: «Будет рубка»

вчера, 20:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.11.2021 в 19:00 Не начался

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался о кадровых потерях «Спартака» перед поединком РПЛ против «Краснодара»:

Зобнин выбыл на 3 недели, значит или рецидив старой мышечной травмы, или получил новую на болоте в Хорватии. Это говорит о слабой готовности, точнее, об усталости. На Хендрикса уже никто и не рассчитывал.

Встреча действительно очень важная, там, по слухам, и Ганчаренко подвис на лампочке. Думаю, будет рубка.

Напомним, встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 20 ноября.

Ранее стало известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
будет, от неудач устали обе команды
ABir
ABir
вчера в 23:08
Будет игра, и будет счёт на табло, но пока никто не знает какой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:10
Никакой рубки не будет, не с кем рубиться быкам.
makkie
makkie
вчера в 21:00
Не в том положении команды, чтобы устраивать рубку.
И Спартак, и Краснодар в кризисе, у обоих тренерская судьба висит на волоске.
YVG
YVG
вчера в 20:47
Похоже, будет избиение, подобно питерскому.
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