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Гендиректор «Динамо»: «За вратарей мы можем быть спокойны»

вчера, 21:43

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с голкипером Антоном Шуниным.

Для клуба было очень важно заключить новые контракты и с Антоном Шуниным, и с Игорем Лещуком. Таким образом, мы сохранили двух очень сильных голкиперов на дефицитной для нашего футбола в целом позиции. Они преданные «Динамо», амбициозные, мотивированные футболисты, а конкуренция делает каждого только сильнее. За вратарей в среднесрочной перспективе мы можем быть спокойны.

Антону хочу пожелать удачи и новых успехов. Он капитан команды, от которого во многом зависит её дальнейший прогресс.

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ДСА
ДСА
сегодня в 04:39
В общем действительно неплохой вратарь.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:43
В условиях нынешнего ограничения на иностранных футболистов в командах РПЛ, наши клубы предпочитают на вратарской позиции иметь отечественных игроков, а не легионеров. Динамо в этом плане не исключение, и Шунин, являющийся основным вратарём и Лещук, подменяющий Антона оба имеют российский паспорт. Болельщики со стажем могут подтвердить, что в семидесятые годы, после Яшина в Динамо играли два вратаря примерно одного уровня Гонтарь и Пильгуй, у них даже возраст был примерно одинаковый, и чтобы они не теряли свою квалификацию тренеры чередовали их, давая возможность поровну проводить футбольные матчи. Сейчас у москвичей Шварц, не взирая на недовольство некоторых болельщиков, отдаёт предпочтение более опытному Шунину, но и Лещук, хоть и моложе своего напарника на девять лет, ни в чём не уступает основному вратарю. А со временем, Бог даст, Игорь конкретно усадит "динамовского ветерана" на скамейку. Удачи обоим вратарям и без травм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Ну и слава богу. Удачи.
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