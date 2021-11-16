Гендиректор «Динамо»: «За вратарей мы можем быть спокойны»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с голкипером .

Для клуба было очень важно заключить новые контракты и с Антоном Шуниным, и с Игорем Лещуком. Таким образом, мы сохранили двух очень сильных голкиперов на дефицитной для нашего футбола в целом позиции. Они преданные «Динамо», амбициозные, мотивированные футболисты, а конкуренция делает каждого только сильнее. За вратарей в среднесрочной перспективе мы можем быть спокойны.

Антону хочу пожелать удачи и новых успехов. Он капитан команды, от которого во многом зависит её дальнейший прогресс.