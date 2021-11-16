Дани Алвес хочет летом заключить новый контракт с «Барселоной»

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вчера, 18:36

хочет продолжить выступать за «Барселону» в следующим сезоне.

Защитник заключил контракт с каталонским клубом до окончания нынешнего сезона, однако надеется получить новое соглашение. Цель Алвеса состоит в том, чтобы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдёт в ноябре и декабре. Для этого ему нужно иметь игровую практику на высоком уровне, которую он может получить в «Барселоне». Своими выступлениями защитник собирается убедить руководство «сине-гранатовых», что он заслуживает контракт на сезон 2022/23.