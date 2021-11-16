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Дани Алвес хочет летом заключить новый контракт с «Барселоной»

вчера, 18:36

Дани Алвес хочет продолжить выступать за «Барселону» в следующим сезоне.

Защитник заключил контракт с каталонским клубом до окончания нынешнего сезона, однако надеется получить новое соглашение. Цель Алвеса состоит в том, чтобы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдёт в ноябре и декабре. Для этого ему нужно иметь игровую практику на высоком уровне, которую он может получить в «Барселоне». Своими выступлениями защитник собирается убедить руководство «сине-гранатовых», что он заслуживает контракт на сезон 2022/23.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:15
Посмотрим, как отнесется к тебе Барса в конце сезона
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:47
Алвес рад вернуться в Барселону старая гвардия возвращается Хави, Алвес, следующий кто? Иньеста,Пуйоль, Рональдиньо?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:44
Слишком забегает вперед
Сантус
Сантус
вчера в 18:42
Планы как у Гитлера...Вернись,попробуй тянешь ли,затем строй планы..
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:41
Если будет играть на хорошем уровне, то заключит и новый контракт.
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