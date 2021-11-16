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Дортмундская «Боруссия» готовит мегаконтракт для Холанда

вчера, 20:09

«Боруссия» из Дортмунда не оставляет попыток удержать в своем составе нападающего Эрлинга Холанда. Футболистом активно интересуются многие топовые клубы Европы.

Немцы хотят убедить норвежского игрока остаться в команде. Ради этого «шмели» готовы сделать Холанда самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Форварду будет предложен контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Продадут и всё. Не он первый и не он последний! Пчёлкам, по обычаю, проще выручить хренилиард денег за своего топаря, чем уговаривать его остаться за жирную зарплату.
112910415
112910415
сегодня в 06:36
бороться надо до конца, даже если шансов нет !
вот Боруссия и борется ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:23
Наконец-то Боруссия задумалась о создании наследия дабы прервать гегемонию Баварии. До этого была лишь инкубатором по выращиванию топ-игроков для продажи в топ-клубы
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:20
Отсутствие трофеев - это главная причина которая вынудит парня покинуть клуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:25
Смотрим дальше за этим сериалом!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25, ред.
Дортмундская «Боруссия» готовит мегаконтракт для Холанда.
Форварду будет предложен контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.
Я почему-то уверен что никакой контракт не удержит молодого амбициозного футболиста который явно хочет расти как футболист и добиваться больших титулов. Ведь жизнь футболиста коротка. И если честно очень мало верится что клуб Боруссия может осилить такую зарплату для одного футболиста. Это скорее всего просто бизнес ход для реальных покупателей, для увеличения дохода с продажи Холанда. Как говорится, есть качественный товар, а покупатель найдётся. Тем более таких покупателей несколько. Не знаю как сложится его судьба в другом клубе и сможет ли он быть таким же голеодором как в Боруссии, но уж очень хочется посмотреть на него в топ клубе. И посмотреть как он себя будет проявлять. По мне так самый лучший вариант для продолжения своей карьеры будут топ клубы АПЛ, Челси, или в клуб Реал. Посмотрим, я уверен не долго ещё осталось ждать. Удачи Эрлингу ! Всем Добра !!!
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:19, ред.
И будет вторым Обамеянгом. Тот тоже до мегаконтракта был машиной по забиванию голов. А сейчас чёт подсдулся. Сколько же крутых игроков взрастила Боруссия!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:14
Появится ещё один мультимиллионер.
particular
particular
вчера в 20:14
Деньги - это хорошо. Но Эрлинг желает титулов и славы, кроме статистики и известности. Поэтому, он скорее всего будет нацелен на какой-нибудь мега-клуб... А там и мега-контракт нарисуется :)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:11
Не удержат его
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