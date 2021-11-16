Дортмундская «Боруссия» готовит мегаконтракт для Холанда.

«Боруссия» из Дортмунда не оставляет попыток удержать в своем составе нападающего Эрлинга Холанда. Футболистом активно интересуются многие топовые клубы Европы.
Немцы хотят убедить норвежского игрока остаться в команде. Ради этого «шмели» готовы сделать Холанда самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Форварду будет предложен контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.
Форварду будет предложен контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.
Я почему-то уверен что никакой контракт не удержит молодого амбициозного футболиста который явно хочет расти как футболист и добиваться больших титулов. Ведь жизнь футболиста коротка. И если честно очень мало верится что клуб Боруссия может осилить такую зарплату для одного футболиста. Это скорее всего просто бизнес ход для реальных покупателей, для увеличения дохода с продажи Холанда. Как говорится, есть качественный товар, а покупатель найдётся. Тем более таких покупателей несколько. Не знаю как сложится его судьба в другом клубе и сможет ли он быть таким же голеодором как в Боруссии, но уж очень хочется посмотреть на него в топ клубе. И посмотреть как он себя будет проявлять. По мне так самый лучший вариант для продолжения своей карьеры будут топ клубы АПЛ, Челси, или в клуб Реал. Посмотрим, я уверен не долго ещё осталось ждать. Удачи Эрлингу ! Всем Добра !!!
Форварду будет предложен контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.
Я почему-то уверен что никакой контракт не удержит молодого амбициозного футболиста который явно хочет расти как футболист и добиваться больших титулов. Ведь жизнь футболиста коротка. И если честно очень мало верится что клуб Боруссия может осилить такую зарплату для одного футболиста. Это скорее всего просто бизнес ход для реальных покупателей, для увеличения дохода с продажи Холанда. Как говорится, есть качественный товар, а покупатель найдётся. Тем более таких покупателей несколько. Не знаю как сложится его судьба в другом клубе и сможет ли он быть таким же голеодором как в Боруссии, но уж очень хочется посмотреть на него в топ клубе. И посмотреть как он себя будет проявлять. По мне так самый лучший вариант для продолжения своей карьеры будут топ клубы АПЛ, Челси, или в клуб Реал. Посмотрим, я уверен не долго ещё осталось ждать. Удачи Эрлингу ! Всем Добра !!!