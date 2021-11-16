Дортмундская «Боруссия» готовит мегаконтракт для Холанда.

1637082572

вчера, 20:09

«Боруссия» из Дортмунда не оставляет попыток удержать в своем составе нападающего . Футболистом активно интересуются многие топовые клубы Европы.

Немцы хотят убедить норвежского игрока остаться в команде. Ради этого «шмели» готовы сделать Холанда самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Форварду будет предложен контракт до 2026 года с зарплатой в 16 млн евро за сезон.