Шунин о новом контракте: «Я не представляю себя вне клуба»

Голкипер «Динамо» поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом:

После одной из домашних игр ко мне подошел Павел Константинович Пивоваров и сказал, что «Динамо» желает продлить со мной соглашение. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали контракт. Никаких проблем не возникло. У нас была беседа и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт. Я чувствую себя прекрасно, у меня много сил и желания помогать клубу.

У нас отличный состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждой игрой будем вместе становиться опытнее и сильнее. Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне всё. Конечно, я рад, что мы и дальше будем сотрудничать. Моя цель и мечта – выиграть золотые медали с любимым клубом.