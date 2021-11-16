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Шунин о новом контракте: «Я не представляю себя вне клуба»

вчера, 18:44

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом:

После одной из домашних игр ко мне подошел Павел Константинович Пивоваров и сказал, что «Динамо» желает продлить со мной соглашение. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали контракт. Никаких проблем не возникло. У нас была беседа и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил контракт. Я чувствую себя прекрасно, у меня много сил и желания помогать клубу.

У нас отличный состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждой игрой будем вместе становиться опытнее и сильнее. Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне всё. Конечно, я рад, что мы и дальше будем сотрудничать. Моя цель и мечта – выиграть золотые медали с любимым клубом.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:37
Антон заслуживает уважения. Мало в наше время осталось патриотов родного клуба.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:21, ред.
Являясь выпускником динамовской академии футбола и выступая пятнадцатый сезон в майке Динамо, любому игроку будет сложно представить себя в составе другой команды. Да и вряд ли футбольные болельщики всех команд одобрят и поймут решение клуба и самого игрока в случае желания поменять прописку. Можно лишь предположить, что подписанный сегодня контракт сроком на два года будет завершением карьеры игрока с возможностью его дальнейшего участия в работе клуба, но уже не в качестве футболиста, а работника в структуре Динамовской команды.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:06
Вратарь не супертоповый конечно, но уровень РПЛ вполне потянет, а его преданность заслуживает особой признательности.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:02
Слабый вратарь!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:55
Шунин прошёл с Динамо все лиги он капитан.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Давай доказывай игрой свой контракт. Удачи.
ДСА
ДСА
вчера в 18:47
А мог бы и повыделываться.
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