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Де Лигт требует от «Ювентуса» увеличить ему заработную плату в 1,5 раза

вчера, 21:00

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет повышения заработной платы по новому контракту. Текущее трудовое соглашение футболиста истекает в 2023 году. Футболистом интересуется множество европейских грандов, а «Ювентус» хочет избежать ухода игрока. По этой причине «зебры» хотят решить вопрос с пролонгацией контракта в ближайшее время. де Лигт сейчас получает 8 млн евро в сезон, а хочет зарабатывать 12 млн.

«Ювентус», который испытывает финансовые трудности, не готов платить голландцу такую зарплату. Переговоры продолжатся.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:00
Пусть валит в другой клуб.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:43
Сами пригрели змею у себя на груди.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 00:26
Толстый кукловод задергал ниточки. На 8 млн в год найдется итальяец не хуже.
juvenale
juvenale
вчера в 23:02
гнать тогда из команды....продать какому-нибудь мешку и закончить иметь дело с жиробасом райолой
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:50
Парень играет на 4-5 млн . Какие ему 16 ???
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:04
Райола начал игры.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:55
Своей игрой он точно не заслужил повышения. Адаптация затянулась у него. Тут скорее надо вести вопрос о понижении з.п.
makkie
makkie
вчера в 21:20
Де Лигту надо в АПЛ уходить, там он будет как рыба в воде в плане борьбы.
Тот же Челси интересовался защитником.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 21:20
Если так? То продать и забыть!! Ещё один вымогатель . Он и на эти 8 не наиграл! Распиареный и раздутый юнец.
Cat01
Cat01
вчера в 21:18
Желание хорошее
minai
minai
вчера в 21:10
В противном случае, уйдёт в Зенит ?
beefs
beefs
вчера в 21:06
вот это инфляция, молодца...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:06
Да ну ты , брось !)
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