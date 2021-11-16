Де Лигт требует от «Ювентуса» увеличить ему заработную плату в 1,5 раза

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт хочет повышения заработной платы по новому контракту. Текущее трудовое соглашение футболиста истекает в 2023 году. Футболистом интересуется множество европейских грандов, а «Ювентус» хочет избежать ухода игрока. По этой причине «зебры» хотят решить вопрос с пролонгацией контракта в ближайшее время. де Лигт сейчас получает 8 млн евро в сезон, а хочет зарабатывать 12 млн.
«Ювентус», который испытывает финансовые трудности, не готов платить голландцу такую зарплату. Переговоры продолжатся.
Тот же Челси интересовался защитником.
Тот же Челси интересовался защитником.