Де Лигт требует от «Ювентуса» увеличить ему заработную плату в 1,5 раза

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вчера, 21:00

Защитник «Ювентуса» хочет повышения заработной платы по новому контракту. Текущее трудовое соглашение футболиста истекает в 2023 году. Футболистом интересуется множество европейских грандов, а «Ювентус» хочет избежать ухода игрока. По этой причине «зебры» хотят решить вопрос с пролонгацией контракта в ближайшее время. де Лигт сейчас получает 8 млн евро в сезон, а хочет зарабатывать 12 млн.

«Ювентус», который испытывает финансовые трудности, не готов платить голландцу такую зарплату. Переговоры продолжатся.