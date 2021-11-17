ГлавнаяНовостиЗаграница: событияТурция. Супер-Лига 2021/2022

Президент «Фенербахче» совершил жертвоприношение на стадионе клуба

вчера, 12:36

Президент «Фенербахче» Али Коч организовал специфическое мероприятие.

Глава стамбульского клуба совершил жертвоприношение на домашнем стадионе «Фенера». Коч принес в жертву барана. Также на арену был приглашен имам, который помолился за клуб и заговорил ворота.

Президент клуба провел это мероприятие в связи с неудачными результатами клуба в последнее время. В последних восьми матчах во всех турнирах «Фенербахче» одержал 2 победы, потерпел 4 поражения и 2 раза сыграл вничью.

На данный момент «Фенербахче» идет на 7-й строчке в таблице чемпионата Турции, набрав 20 очков в 12 играх.

Все новости
Дани Алвес босиком подписал контракт с «Барселоной»
Вчера, 18:27 ФотоКомментарии21
Гвардиола встретился с Левандовски в Жироне
11 ноября ФотоКомментарии6
Шевченко прибыл в Геную
08 ноября ВидеоКомментарии5
Игрок молодёжки «Наполи» забил гол рукой. Его зовут Диего
29 октября ВидеоКомментарии6
Моуриньо показал, как руководил «Ромой» после удаления в матче с «Наполи»
26 октября ВидеоКомментарии7
6 выстрелов в Моуриньо, суперкамбэк МЮ и покер в ворота «Спартака». Топ-10 событий еврокубковой недели 
22 октябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:24
ТОгда не было ещё одного вида,интернет-мракобесие.
Futurista
Futurista ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 16:51
Мы же сами прыгаем, а не баранов в прорубь кидаем...нестыковочка)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:44
Полнейшее средневековое мракобесие!
Союзник противников
Союзник противников ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:29
ВСё переврал :Гинер-свинью,Федун-пони(или почту подожжёт),а Миллер заправит свой суперкар на заправке Лукойла и перестанет считать своих бразильцев европеоидами. Динамо подожгут двери ГУ МВД и ФСБ,а деповцы пустят пустой "Сапсан" под откос. Да,"Сочи" снова переименуются в Ленинградское "Динамо".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:24
Ну и где наша сверхстрогая уЕфа и явропа??? "...народ безмолвствует..."???
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:01
Шёл XXI век...
ОПС
ОПС
вчера в 13:32
Ерунда какая то получается.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:23
Да нет, мы вот в январе в проруби прыгаем, вся европа ёжиться, тоже дикарями считают. Ну верит если человек, его дело.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:18
Почему за убийство? Баклана снимет с крыши стадиона и всё.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 13:17
нужно убрать 11 баранов и найти еще 11
mphuZ
mphuZ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:59
За убийство бакланов уже сажать начали?
mphuZ
mphuZ ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 12:58
Зачем баранов? Есть более гуманное решение:

David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:58
/
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Федун свинью зарежет, Гинер лошадь, Галицкий быка, а вот Миллеру сложнее, могут и посадить за убийство
David Young
David Young ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 12:45
.
ДСА
ДСА
вчера в 12:43
Дикие нравы царят в Турции.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:40, ред.
Интересно, а нам сколько баранов надо, чтобы у нас наконец сборная заиграла.....)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100