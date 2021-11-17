Президент «Фенербахче» совершил жертвоприношение на стадионе клуба

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вчера, 12:36

Президент «Фенербахче» Али Коч организовал специфическое мероприятие.

Глава стамбульского клуба совершил жертвоприношение на домашнем стадионе «Фенера». Коч принес в жертву барана. Также на арену был приглашен имам, который помолился за клуб и заговорил ворота.

Президент клуба провел это мероприятие в связи с неудачными результатами клуба в последнее время. В последних восьми матчах во всех турнирах «Фенербахче» одержал 2 победы, потерпел 4 поражения и 2 раза сыграл вничью.

На данный момент «Фенербахче» идет на 7-й строчке в таблице чемпионата Турции, набрав 20 очков в 12 играх.