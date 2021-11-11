Гвардиола встретился с Левандовски в Жироне

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вчера, 16:03

Главный тренер «Манчестер Сити» встретился с нападающим «Баварии» и сборной Польши .

Испанский специалист уехал в Каталонию на время перерыва на матчи сборных и побывал в Жироне, где посетил расположение одноименного клуба и встретился с его главным тренером Мичелом.

Также в Жироне Гвардиола встретился с Левандовски, который в составе сборной Польши готовится к матчу отбора ЧМ -2022 против Андорры.

Напомним, что тренер и игрок вместе работали в «Баварии».