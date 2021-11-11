Гвардиола встретился с Левандовски в Жироне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился с нападающим «Баварии» и сборной Польши Робертом Левандовски.
Испанский специалист уехал в Каталонию на время перерыва на матчи сборных и побывал в Жироне, где посетил расположение одноименного клуба и встретился с его главным тренером Мичелом.
Также в Жироне Гвардиола встретился с Левандовски, который в составе сборной Польши готовится к матчу отбора ЧМ-2022 против Андорры.
Напомним, что тренер и игрок вместе работали в «Баварии».
Pep Guardiola meets with Robert Lewandowski amid Man City's ongoing striker searchhttps://t.co/Usl3lfViy3 pic.twitter.com/qK5bNeqQIg— Mirror Football (@MirrorFootball) November 11, 2021