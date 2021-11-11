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Гвардиола встретился с Левандовски в Жироне

вчера, 16:03

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встретился с нападающим «Баварии» и сборной Польши Робертом Левандовски.

Испанский специалист уехал в Каталонию на время перерыва на матчи сборных и побывал в Жироне, где посетил расположение одноименного клуба и встретился с его главным тренером Мичелом.

Также в Жироне Гвардиола встретился с Левандовски, который в составе сборной Польши готовится к матчу отбора ЧМ-2022 против Андорры.

Напомним, что тренер и игрок вместе работали в «Баварии».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ da da da (раскрыть)
вчера в 21:59
Левандовски? Ну да
da da da
da da da ответ амурец (раскрыть)
вчера в 20:32
очевидно же что легенда футбола
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:25
Гвардиола привел Леву в Баварию
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:19
Когда-то надо им повстречася.
амурец
амурец
вчера в 16:11
Левандовски легенда Баварии, а кто Гвардиола?
beefs
beefs
вчера в 16:10
нормальный рабочий визит...
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