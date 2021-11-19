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«Интер» собирается следующим летом подписать Костича

вчера, 10:42

Миланский «Интер» интересуется Филипом Костичем из «Айнтрахта». Сербский игрок имеет контракт с немецким клубом до 2023 года. Рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 20 млн евро.

В текущем сезоне вингер провел за «Айнтрахт» 10 матчей, в которых забил дважды и отдал 4 голевые передачи.

Миланцы готовы будущим летом подписать в свою команду сербского футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны клуба из АПЛ.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:10
Ему хорошо в Айнтрахте, лучше не дергаться.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:28
Согласно последним итальянским новостям, 29-летний сербский атакующий и широкий полузащитник и вингер Филип Костич, который, возможно, покинет Айнтрахт в середине сезона, по-прежнему остается главной мишенью для менеджмента миланского «Интера». Готовый подписать его в качестве альтернативы Ивану Перишичу, босс «Интера» Симоне Индзаги полон решимости, чтобы чемпионы Серии А вложили средства в его покупку.

(В настоящее время по контракту с немецким клубом до июня 2023 года). Бывший игрок Штутгарта, Гамбурга и Гронингена может покинуть клуб, если за него заплатят 20 млн евро. Ранее о нем спрашивали многие клубы, в том числе «Арсенал», «Эвертон» и «Севилья», но за Костичем по-прежнему следят «Лацио» и «Ньюкасл».

Он «Интеру» нужнее, им нужна глубина.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:52
Интеру требуется усиление
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