«Интер» собирается следующим летом подписать Костича

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вчера, 10:42

Миланский «Интер» интересуется из «Айнтрахта». Сербский игрок имеет контракт с немецким клубом до 2023 года. Рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 20 млн евро.

В текущем сезоне вингер провел за «Айнтрахт» 10 матчей, в которых забил дважды и отдал 4 голевые передачи.