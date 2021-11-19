«Интер» собирается следующим летом подписать Костича

Миланский «Интер» интересуется Филипом Костичем из «Айнтрахта». Сербский игрок имеет контракт с немецким клубом до 2023 года. Рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 20 млн евро.
В текущем сезоне вингер провел за «Айнтрахт» 10 матчей, в которых забил дважды и отдал 4 голевые передачи.
Миланцы готовы будущим летом подписать в свою команду сербского футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны клуба из АПЛ.
(В настоящее время по контракту с немецким клубом до июня 2023 года). Бывший игрок Штутгарта, Гамбурга и Гронингена может покинуть клуб, если за него заплатят 20 млн евро. Ранее о нем спрашивали многие клубы, в том числе «Арсенал», «Эвертон» и «Севилья», но за Костичем по-прежнему следят «Лацио» и «Ньюкасл».
Он «Интеру» нужнее, им нужна глубина.
(В настоящее время по контракту с немецким клубом до июня 2023 года). Бывший игрок Штутгарта, Гамбурга и Гронингена может покинуть клуб, если за него заплатят 20 млн евро. Ранее о нем спрашивали многие клубы, в том числе «Арсенал», «Эвертон» и «Севилья», но за Костичем по-прежнему следят «Лацио» и «Ньюкасл».
Он «Интеру» нужнее, им нужна глубина.