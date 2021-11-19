ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Вице-президент «Монако»: «Сейчас мы не готовы продать Головина»

вчера, 09:07

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал слухи о том, что французский клуб запросил у «Эвертона» 40 млн фунтов стерлингов за трансфер Александра Головина.

Это всё неправда, это не так, мы ничего не запрашивали у английского клуба. Сейчас мы не готовы продать Головина.

В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за «Монако», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.

Все новости
Слухи«Ньюкасл» решил сосредоточиться на покупке Фофана
Сегодня, 11:29 Комментарии3
Слухи«Спартак» и «Зенит» ведут борьбу за полузащитника из Аргентины
Сегодня, 09:30 Комментарии10
Миранчук не покинет «Аталанту» ближайшей зимой
Сегодня, 09:22 Комментарии17
Слухи«Вест Хэм» хочет снова подписать Лингарда
Вчера, 22:00 Комментарии10
СлухиСтало известно, почему тер Штеген отказался от предложения «Ньюкасла»
Вчера, 20:50 Комментарии8
Слухи«Лестер» назвал цену на Фофана
Вчера, 18:48 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:24
Ну кому он нужен да еще и за 40млн?
Самый переоцененный игрок после Кокорина!!!
Не СМИ о нем бы уже все забыли!!!
ОПС
ОПС
вчера в 11:34
Раз разговоры пошли, значит что то было.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:56
Если дадут хорошую цену, то вполне возможно и согласятся.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 09:51
Карьеру все равно в ЦСКА закончит
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:39
Да он и не стоит сорока миллионов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:15
Приходите,мол,завтра.И мешок жидок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100