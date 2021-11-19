Вице-президент «Монако»: «Сейчас мы не готовы продать Головина»

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вчера, 09:07

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал слухи о том, что французский клуб запросил у «Эвертона» 40 млн фунтов стерлингов за трансфер .

Это всё неправда, это не так, мы ничего не запрашивали у английского клуба. Сейчас мы не готовы продать Головина.

В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за «Монако», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.