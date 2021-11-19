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Советник президента «Барселоны» не исключил трансфер Холанда

вчера, 10:30

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип прокомментировал слухи об интересе каталонского клуба к нападающему «Боруссии» Дортмунд Эрлингу Холанду.

Трансфер Холанда связан с вопросом финансового фейр-плей. Однако ничего нельзя исключать. Подписание Холанда — это сложная сделка, но я бы не назвал её невозможной.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 10 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 13 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:46
не перевелись ещё шейхи на свете ...
амурец
амурец
вчера в 14:46
Вот что ерунду говорить, все понимают что для таких игроков как Холланд переход в Барселону это два шага назад
galem72
galem72
вчера в 11:47
Просто мысли функционера вслух, не более.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:42
Возможна подготовка к переходу Эрлинга Холанда в Премьер-лигу следующим летом, когда «Реал Мадрид», как сообщается, откажется от надежды получить свою подпись.

«Лос Бланкос» якобы питал надежды на привлечение Холанда и Килиана Мбаппе летом 2022 года, но теперь приложит все усилия исключительно для приобретения французского нападающего из «ПСЖ». Это оставит «Манчестер Юнайтед» и «Челси» возможность сразиться за нападающим «Боруссии Дортмунд» - одной из звезд футбольного мира.

Хотя «Юнайтед» и «Челси» часто называют лидерами в гонке за Холанда, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» также связывают с 21-летним футболистом. С тех пор, как летом ушел Серхио Агуэро, Сити большую часть этого сезона играл без признанного номера 9, в то время как трио форвардов Ливерпуля Салах, Фирмино и Мане находятся в возрасте от 20 до 30 лет.

Одна из причин такого шума по поводу возможного перехода Холанда в следующем году заключается в том, что, как сообщается, у него есть пункт о минимальном гонораре всего в 64 миллиона фунтов стерлингов, что многие считают дешевым предложением для игрока с его талантами.

И хотя «Реал Мадрид» считался одной из команд, надеющихся получить его подпись, отчеты из Испании теперь показывают, что они больше не ожидают делать ставки. Как сообщается, «Реал Мадрид предполагает, что Холанд будет играть в Англии в следующем году, и они исключают его трансфер.

ПСЖ приземлил Лионеля Месси всего несколько месяцев назад, а «Барселона» и итальянские клубы оказались в тяжелом финансовом положении, поэтому переход в Англию становится наиболее очевидным следующим шагом для Холанда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:21
В нынешнем финансовом состоянии "Барселоны" не сложная, а архисложная.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:12
За 10 млн?
ДСА
ДСА
вчера в 10:59
Спонсора нашли, снова можно деньгами швырятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:56
Денег у них не хватит...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:36
Могут и подписать ни чего нет невозможного.
ОПС
ОПС
вчера в 10:31
Он деньги очень любит, а вас их нет.
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