Советник президента «Барселоны» не исключил трансфер Холанда

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип прокомментировал слухи об интересе каталонского клуба к нападающему «Боруссии» Дортмунд .

Трансфер Холанда связан с вопросом финансового фейр-плей. Однако ничего нельзя исключать. Подписание Холанда — это сложная сделка, но я бы не назвал её невозможной.