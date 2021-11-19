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«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

вчера, 09:47

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб хотел бы подписать 17-летнего футболиста, однако в «Барселоне» не обеспокоены слухами об интересе со стороны «синих». Каталонская команда продолжает переговоры по новому контракту с игроком, предлагая Гави 5-летнюю сделку.

В нынешнем сезоне Гави провёл 14 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:08
Хави Гави не отдаст.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:03
Пока только перспективен, не более.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:54
«Челси» готов подписать контракт с полузащитником «Барселоны» Гави и заплатить за его освобождение 50 миллионов евро.

17-летний сенсационный игрок пробился в первую команду «Барселоны» в этом сезоне и с тех пор дебютировал за сборную Испании.

Проведя сравнения с легендой клуба Андресом Иньестой, «Барселона» отчаянно пытается привязать его к новому долгосрочному контракту, срок его действия истекает в 2023 году. Его текущий контракт включает оговорку в размере 50 миллионов евро, которую «Челси» готов запустить.

Тем не менее, «Барселона» надеется покончить с интересом к Гави, убедив его подписать новый контракт, причем президент клубa Лапорта, сделал новую сделку приоритетной. Этот новый контракт до 2026 года будет включать в себя гигантскую оговорку об освобождении в размере 1 миллиарда евро, которую клуб недавно включил в контракты для других звезд академии Педри и Ансу Фати.

Такова вера «Барселоны» и главного тренера Хави в юношу. В отчетах на этой неделе утверждалось, что клуб может прислушаться к предложениям Френки де Йонга, чтобы собрать средства на трансфер, которые будут потрачены на улучшение команды на других позициях.

Гави, в настоящее время самый молодой игрок сборной Испании, провел 14 матчей на клубном уровне в сезоне 2021–2022 годов, 10 из которых в Ла Лиге.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:19
Ну думаю что его то уж точно Барселона не должна упустить из-за проблем с финансами. Гави и Педри это будущее Каталонского клуба. Надеюсь вырастит в отличного игрока. Удачи парню.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:49
Неужели он Барселоне не нужен
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