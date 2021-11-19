«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Челси».
Лондонский клуб хотел бы подписать 17-летнего футболиста, однако в «Барселоне» не обеспокоены слухами об интересе со стороны «синих». Каталонская команда продолжает переговоры по новому контракту с игроком, предлагая Гави 5-летнюю сделку.
В нынешнем сезоне Гави провёл 14 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
17-летний сенсационный игрок пробился в первую команду «Барселоны» в этом сезоне и с тех пор дебютировал за сборную Испании.
Проведя сравнения с легендой клуба Андресом Иньестой, «Барселона» отчаянно пытается привязать его к новому долгосрочному контракту, срок его действия истекает в 2023 году. Его текущий контракт включает оговорку в размере 50 миллионов евро, которую «Челси» готов запустить.
Тем не менее, «Барселона» надеется покончить с интересом к Гави, убедив его подписать новый контракт, причем президент клубa Лапорта, сделал новую сделку приоритетной. Этот новый контракт до 2026 года будет включать в себя гигантскую оговорку об освобождении в размере 1 миллиарда евро, которую клуб недавно включил в контракты для других звезд академии Педри и Ансу Фати.
Такова вера «Барселоны» и главного тренера Хави в юношу. В отчетах на этой неделе утверждалось, что клуб может прислушаться к предложениям Френки де Йонга, чтобы собрать средства на трансфер, которые будут потрачены на улучшение команды на других позициях.
Гави, в настоящее время самый молодой игрок сборной Испании, провел 14 матчей на клубном уровне в сезоне 2021–2022 годов, 10 из которых в Ла Лиге.
17-летний сенсационный игрок пробился в первую команду «Барселоны» в этом сезоне и с тех пор дебютировал за сборную Испании.
Проведя сравнения с легендой клуба Андресом Иньестой, «Барселона» отчаянно пытается привязать его к новому долгосрочному контракту, срок его действия истекает в 2023 году. Его текущий контракт включает оговорку в размере 50 миллионов евро, которую «Челси» готов запустить.
Тем не менее, «Барселона» надеется покончить с интересом к Гави, убедив его подписать новый контракт, причем президент клубa Лапорта, сделал новую сделку приоритетной. Этот новый контракт до 2026 года будет включать в себя гигантскую оговорку об освобождении в размере 1 миллиарда евро, которую клуб недавно включил в контракты для других звезд академии Педри и Ансу Фати.
Такова вера «Барселоны» и главного тренера Хави в юношу. В отчетах на этой неделе утверждалось, что клуб может прислушаться к предложениям Френки де Йонга, чтобы собрать средства на трансфер, которые будут потрачены на улучшение команды на других позициях.
Гави, в настоящее время самый молодой игрок сборной Испании, провел 14 матчей на клубном уровне в сезоне 2021–2022 годов, 10 из которых в Ла Лиге.