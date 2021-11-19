«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

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вчера, 09:47

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб хотел бы подписать 17-летнего футболиста, однако в «Барселоне» не обеспокоены слухами об интересе со стороны «синих». Каталонская команда продолжает переговоры по новому контракту с игроком, предлагая Гави 5-летнюю сделку.

В нынешнем сезоне Гави провёл 14 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 1 результативную передачу.