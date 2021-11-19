«Реал» рассматривает Тчуамени в качестве альтернативы Погба

Мадридский «Реал» видит в полузащитнике «Монако» Орельене Тчуамени альтернативу Полю Погба из «Манчестер Юнайтед», которого «сливочные» пытаются подписать уже долгое время. Дальнейшая судьба Погба по-прежнему неизвестна. Игрок до сих пор не продлил контракт с «красными дьяволами», который истекает летом 2022 года.
«Реал» решил перестраховаться и подыскал игрока со схожими игровыми характеристиками.
Ранее «Монако» установил ценник на молодого француза.
Орельен Тчуамени - один из лучших полузащитников Лиги 1, который поднял свою карьеру на новый уровень с момента перехода в «Монако» из «Бордо» в январе 2020 года. По прогнозам, он станет одним из лучших игроков своего поколения в ближайшее десятилетие, французский игрок сборной уже стал опорой для клуба и страны.
На сегодняшний день 21-летний футболист провел 65 матчей за «Монако», забив пять мячей и сделав четыре голевых передачи. Не остался незамеченным и прогресс игрока, за которым сейчас следят авторитеты европейского футбола.
Орельен Тчуамени уже довольно давно находится в поле зрения «Реала», а «Лос-Бланкос» нацеливается на полузащитников по всей Европе. Намерение состоит в том, чтобы облегчить более плавный переход к следующему поколению трио первоклассных полузащитников, поскольку Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос приближаются к концу своей карьеры.
С этой целью Орельен Тчуамени - тот игрок, который станет долгосрочным преемником Каземиро, тем самым сделав его жизнеспособной мишенью для «Реала». С другой стороны, «Челси» нужно будет привлечь кого-нибудь, чтобы со временем сменить Н’Голо Канте.
Орельен Тчуамени - один из лучших полузащитников Лиги 1, который поднял свою карьеру на новый уровень с момента перехода в «Монако» из «Бордо» в январе 2020 года. По прогнозам, он станет одним из лучших игроков своего поколения в ближайшее десятилетие, французский игрок сборной уже стал опорой для клуба и страны.
На сегодняшний день 21-летний футболист провел 65 матчей за «Монако», забив пять мячей и сделав четыре голевых передачи. Не остался незамеченным и прогресс игрока, за которым сейчас следят авторитеты европейского футбола.
Орельен Тчуамени уже довольно давно находится в поле зрения «Реала», а «Лос-Бланкос» нацеливается на полузащитников по всей Европе. Намерение состоит в том, чтобы облегчить более плавный переход к следующему поколению трио первоклассных полузащитников, поскольку Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос приближаются к концу своей карьеры.
С этой целью Орельен Тчуамени - тот игрок, который станет долгосрочным преемником Каземиро, тем самым сделав его жизнеспособной мишенью для «Реала». С другой стороны, «Челси» нужно будет привлечь кого-нибудь, чтобы со временем сменить Н’Голо Канте.