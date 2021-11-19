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«Реал» рассматривает Тчуамени в качестве альтернативы Погба

вчера, 09:09

Мадридский «Реал» видит в полузащитнике «Монако» Орельене Тчуамени альтернативу Полю Погба из «Манчестер Юнайтед», которого «сливочные» пытаются подписать уже долгое время. Дальнейшая судьба Погба по-прежнему неизвестна. Игрок до сих пор не продлил контракт с «красными дьяволами», который истекает летом 2022 года.

«Реал» решил перестраховаться и подыскал игрока со схожими игровыми характеристиками.

Ранее «Монако» установил ценник на молодого француза.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:47
«Реал Мадрид» получил серьезный импульс в погоне за Орельеном Тчуамени, который предпочел бы присоединиться к «Реалу», чем «Челси». Согласно отчету, Реал Мадрид имеет явное преимущество в преследовании Тчуамени. Полузащитник «Монако» предпочел бы присоединиться к испанским гигантам, который предложит 38 миллионов евро за его подписку в зимнее трансферное окно.

Орельен Тчуамени - один из лучших полузащитников Лиги 1, который поднял свою карьеру на новый уровень с момента перехода в «Монако» из «Бордо» в январе 2020 года. По прогнозам, он станет одним из лучших игроков своего поколения в ближайшее десятилетие, французский игрок сборной уже стал опорой для клуба и страны.

На сегодняшний день 21-летний футболист провел 65 матчей за «Монако», забив пять мячей и сделав четыре голевых передачи. Не остался незамеченным и прогресс игрока, за которым сейчас следят авторитеты европейского футбола.

Орельен Тчуамени уже довольно давно находится в поле зрения «Реала», а «Лос-Бланкос» нацеливается на полузащитников по всей Европе. Намерение состоит в том, чтобы облегчить более плавный переход к следующему поколению трио первоклассных полузащитников, поскольку Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос приближаются к концу своей карьеры.

С этой целью Орельен Тчуамени - тот игрок, который станет долгосрочным преемником Каземиро, тем самым сделав его жизнеспособной мишенью для «Реала». С другой стороны, «Челси» нужно будет привлечь кого-нибудь, чтобы со временем сменить Н’Голо Канте.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:14
Нужно рассматривать не в качестве альтернативы, а как основное приобретение в центр поля. От этого паренько будет куда больше пользы, чем от Поля. Главное чтоб не словил звезду, а так он очень работоспособный, с хорошим ударом, может не только отобрать мяч, но и продвигать его вперед, начиная атаку своей команды.
ДСА
ДСА
вчера в 09:51
Ну и правильно, физически это более здоровый игрок.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:51
Почему бы и нет.
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