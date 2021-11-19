«Реал» рассматривает Тчуамени в качестве альтернативы Погба

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вчера, 09:09

Мадридский «Реал» видит в полузащитнике «Монако» альтернативу из «Манчестер Юнайтед», которого «сливочные» пытаются подписать уже долгое время. Дальнейшая судьба Погба по-прежнему неизвестна. Игрок до сих пор не продлил контракт с «красными дьяволами», который истекает летом 2022 года.

«Реал» решил перестраховаться и подыскал игрока со схожими игровыми характеристиками.

Ранее «Монако» установил ценник на молодого француза.