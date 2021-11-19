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Роналду: «Пора снова засучить рукава»

вчера, 19:48
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед18:00 Не начался

Форвард МЮ Криштиану Роналду подбодрил одноклубников накануне матча с «Уотфордом».

Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу. Давайте посмотрим, какой результат мы сможем показать в этом сезоне!

На данный момент МЮ располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:15
Не пойму, почему МЮ так держится за Сульшера? Денег у клуба завались, игроки все дорогущие, фанбаза есть, а управляет всем этим весьма посредственный тренер, который за все это время только выезжал на индивидуальном мастерстве игроков. Ничего же не привнес в игру за столько лет.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:14
Пора' пора...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:26
Криштиану Роналду дело говорит! Почему в Манчестер Юнайтед не могут пригласить нормального опытного тренера? Состав у команды очень даже неплохой. Этот состав способен показывать хорошие результаты, при правильном управлении тренером. Пусть Роналду с Португалией станет участником чемпионата мира и следующего чемпионата Европы, возможно, они станут для него последними. Пусть и с Манчестер Юнайтед выйдет на следующую Лигу Чемпионов УЕФА! Буду рад, если в финале Лиги Чемпионов УЕФА этого года сыграют Реал Мадрид против Манчестер Юнайтед!!!
ДСА
ДСА
вчера в 21:05
До этого играли спустя рукава, а теперь их засучить....
shur
shur
вчера в 20:11
...да не Рону это надо предлагать, а тем кто рядом с ним спит в одном ботинке,
не понимая какое счастье привалило с такой машиной играть, время не на года,а на счастливые сезоны идёт, отдайте грамотный пас или создайте момент, ВСЁ, а там
Мастер закончит на отлично, бестолковые м-ть вашу!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:00
Пора искать богатенький клуб, попадающий в ЛЧ.
бЕДНЫЙ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00
Как раз перед уотфордом пора засучить рукава))
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:54
А Дзюба не прекращает сучить рукава, что бы не мешались.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:51
Это ваш потолок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50
В добрый путь. Удачи тебе Рон !
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