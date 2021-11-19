Роналду: «Пора снова засучить рукава»

Форвард МЮ Криштиану Роналду подбодрил одноклубников накануне матча с «Уотфордом».
Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу. Давайте посмотрим, какой результат мы сможем показать в этом сезоне!
На данный момент МЮ располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.
не понимая какое счастье привалило с такой машиной играть, время не на года,а на счастливые сезоны идёт, отдайте грамотный пас или создайте момент, ВСЁ, а там
Мастер закончит на отлично, бестолковые м-ть вашу!!!
не понимая какое счастье привалило с такой машиной играть, время не на года,а на счастливые сезоны идёт, отдайте грамотный пас или создайте момент, ВСЁ, а там
Мастер закончит на отлично, бестолковые м-ть вашу!!!