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Шалимов: «Мы с трудом создаём моменты»

вчера, 17:40
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (1:1).

У нас вообще немного моментов, не только сегодня. Мы с трудом их создаем. Нам остается только тренироваться и каким-то образом улучшать эту ситуацию. Сказать, что у нас раньше получалось, а сейчас нет, я не могу. Мы испытываем проблемы в создании моментов и реализации, хорошо, что мы отыгрались. Перешли на четыре защитника, и замены сработали. Евсеев отдал голевую, Железнов забил. Для нас это важнейшее очко, я надеюсь, что оно придаст нам сил.

Мы специально не зарабатываем стандарты. Мы играем, и получаются угловые. Хоть их и было много во втором тайме, остроты не хватало. Мы готовим совсем другое на стандартах.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:30
Ничья на выезде очень хорошо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:06
А где у твоих команд было лучше? Даже "Краснодар" не подходит под исключение.
Cat01
Cat01
вчера в 18:03
Есть время исправиться
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:43
Надо работать над этой проблемой!
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