Шалимов: «Мы с трудом создаём моменты»

Главный тренер «Урала» подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (1:1).

У нас вообще немного моментов, не только сегодня. Мы с трудом их создаем. Нам остается только тренироваться и каким-то образом улучшать эту ситуацию. Сказать, что у нас раньше получалось, а сейчас нет, я не могу. Мы испытываем проблемы в создании моментов и реализации, хорошо, что мы отыгрались. Перешли на четыре защитника, и замены сработали. Евсеев отдал голевую, Железнов забил. Для нас это важнейшее очко, я надеюсь, что оно придаст нам сил.

Мы специально не зарабатываем стандарты. Мы играем, и получаются угловые. Хоть их и было много во втором тайме, остроты не хватало. Мы готовим совсем другое на стандартах.