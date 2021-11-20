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Тихонов о матче «Краснодар» — «Спартак»: «Для меня здесь нет фаворита»

вчера, 14:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром»:

Для меня здесь нет фаворита. «Краснодар» играет на своем поле, а «Спартак» не выигрывает порядка шести матчей. Конечно, психологическое состояние у «красно-белых» не самое лучшее. Но и «Краснодар» проиграл последние три матча.

Может ли эта встреча стать последней для главного тренера одного из коллективов? Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, потому что и Ганчаренко очень хороший специалист, и Витория тоже. Считаю, что Витории очень сильно не везет. А кого ставить сейчас в «Спартак»? С приходом нового наставника придется изменить схему игры. Я думаю, все равно все идет от игроков. Если мы хотим, чтобы «Спартак» двигался вверх по турнирной таблице, команда должна закрыться и играть защиты.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня в 19:00 (мск).

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:38
но придется...
112910415
112910415
вчера в 16:37
ничья категорически не нужна никому ..
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:32
Будем ожидать ничью, если нет фаворита...
протон
протон
вчера в 16:26
фаворит тут однозначно Краснодар.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:21
Тут похоже будет ничья!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:02
Это "Спартак",Витиными талантами клянусь!
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:28
ты прав!фаворит краснодар!тем более гончаренко частенько обыгрывал нас!
particular
particular
вчера в 15:20
Кто и как посмел ввергнуть Тихонова в такой пессимизм?!..
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:02, ред.
Очень разочаровывают оба клуба. Но сегодня уж точно, кто-то должен будет победить. И те и другие на сегодняшний день испытывают проблемы. Если у Быков одна только проблема, это главный тренер команды. То у Спартака их пожалуй очень много. От главного менеджерского состава до игроков команды. В таких условиях уж очень тяжело претендовать на какие-то высокие достижения, не говоря уже о борьбе за медали. Но в сегодняшнем противостоянии думаю обе команды должны будут отличиться, ведь каждая из команд должна доказать прежде самой себе, что они ещё являются конкурентно способным коллективом в борьбе за еврокубка. В любом случае этот матч будет очень интересным для просмотра. И пусть сегодня победит сильнейший - Краснодар ! Всем Добра и хорошего Субботнего настроения !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:01
Это всего лишь желание Тихонова но все аонимают, что Краснодар фаворит матча.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:58
Это частное мнение от Андрея Тихонова, которое не совпадает с моим...
Предпочтение фк КРАСНОДАР
пора набирать очки и стремиться попасть в Евро Лигу..
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:56
Матч может закончится с любым счётом в ту или другую сторону.
Cat01
Cat01
вчера в 14:49
У хозяев больше шансов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:43
Селихов сильнее Сафонова, этот фактор будет решающим
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:30
Когда нет фаворита, есть тормоз! И в жизни есть тормоза, которые мешают лидеров и фаворитов...
ДСА
ДСА
вчера в 14:13
Краснодар тут фаворит, к гадалке не ходи
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