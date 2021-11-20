Тихонов о матче «Краснодар» — «Спартак»: «Для меня здесь нет фаворита»

Экс-нападающий сборной России поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром»:

Для меня здесь нет фаворита. «Краснодар» играет на своем поле, а «Спартак» не выигрывает порядка шести матчей. Конечно, психологическое состояние у «красно-белых» не самое лучшее. Но и «Краснодар» проиграл последние три матча.

Может ли эта встреча стать последней для главного тренера одного из коллективов? Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, потому что и Ганчаренко очень хороший специалист, и Витория тоже. Считаю, что Витории очень сильно не везет. А кого ставить сейчас в «Спартак»? С приходом нового наставника придется изменить схему игры. Я думаю, все равно все идет от игроков. Если мы хотим, чтобы «Спартак» двигался вверх по турнирной таблице, команда должна закрыться и играть защиты.