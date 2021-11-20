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«Каждый тур разговоры об отставке». Червиченко — о Витории

вчера, 14:57

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу разговоров о вероятной отставке наставника «красно-белых» Руя Витории:

Тема отставки Витории уже сродни кофе на завтрак. Я бы на его месте уже из этого сумасшедшего дома сбежал. Каждый матч все разговоры про его увольнение. Невозможно в таких условиях работать. Но чтобы его уволить с этой должности, нужно кого-то другого подписать.

Но я не думаю, что специалисты, которые хорошо оценивают свою работу, согласятся идти в этот дурдом. И самое главное — зачем его увольнять сейчас, когда до зимнего перерыва остается несколько туров.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:26
никому не пожелаешь такой обстановочки
ABir
ABir
вчера в 18:20
Виктория просто, как профессионал исполняет свои обязанности до конца, а там будь, что будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
До конца сезона не уволят!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:31
Червя точно обратно не позовут.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:05
А по мне пусть остаётся,но это решение будет не его ,а сумасбродного руководства клуба,круг которого,кстати,совсем не очерчен очевидно.
4RT
4RT
вчера в 15:27
Чьи разговоры? Только таких балоболов как ты и всё 😁
makkie
makkie
вчера в 15:20
Всё просто как божий день.
С первых дней Витории у руля команды некая госпожа Салихова создала ему невыносимые условия работы. Просто потому, что Руй был креатурой Попова. О том, что португалец не соответствует уровню Спартака Салихова заявляла на каждом шагу. До тех пор, пока всем не надоела и ей не заткнули рот сверху. Попутно и Попов рассекретил данную мадам, выложив переписку на обозрение общественности. Иначе бы не замолчала...

Ни Гвардиола, ни Клопп, ни любой другой тренер не сможет работать в таких условиях. Позор руководителям Спартака!
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:09
Если Спартак сегодня проиграет, а это очень реально, то все эти разговоры только усилятся. Только Рую всё равно - ведь он никогда не сдаётся на пути к заветной неустойке!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
Это ничего не решит ! В разобранном руководстве Спартака нужно прежде всего навести порядок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:03
Никто не завидует Витории
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