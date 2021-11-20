«Каждый тур разговоры об отставке». Червиченко — о Витории

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу разговоров о вероятной отставке наставника «красно-белых» Руя Витории:
Тема отставки Витории уже сродни кофе на завтрак. Я бы на его месте уже из этого сумасшедшего дома сбежал. Каждый матч все разговоры про его увольнение. Невозможно в таких условиях работать. Но чтобы его уволить с этой должности, нужно кого-то другого подписать.
Но я не думаю, что специалисты, которые хорошо оценивают свою работу, согласятся идти в этот дурдом. И самое главное — зачем его увольнять сейчас, когда до зимнего перерыва остается несколько туров.
С первых дней Витории у руля команды некая госпожа Салихова создала ему невыносимые условия работы. Просто потому, что Руй был креатурой Попова. О том, что португалец не соответствует уровню Спартака Салихова заявляла на каждом шагу. До тех пор, пока всем не надоела и ей не заткнули рот сверху. Попутно и Попов рассекретил данную мадам, выложив переписку на обозрение общественности. Иначе бы не замолчала...
Ни Гвардиола, ни Клопп, ни любой другой тренер не сможет работать в таких условиях. Позор руководителям Спартака!
С первых дней Витории у руля команды некая госпожа Салихова создала ему невыносимые условия работы. Просто потому, что Руй был креатурой Попова. О том, что португалец не соответствует уровню Спартака Салихова заявляла на каждом шагу. До тех пор, пока всем не надоела и ей не заткнули рот сверху. Попутно и Попов рассекретил данную мадам, выложив переписку на обозрение общественности. Иначе бы не замолчала...
Ни Гвардиола, ни Клопп, ни любой другой тренер не сможет работать в таких условиях. Позор руководителям Спартака!