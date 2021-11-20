«Каждый тур разговоры об отставке». Червиченко — о Витории

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу разговоров о вероятной отставке наставника «красно-белых» Руя Витории:

Тема отставки Витории уже сродни кофе на завтрак. Я бы на его месте уже из этого сумасшедшего дома сбежал. Каждый матч все разговоры про его увольнение. Невозможно в таких условиях работать. Но чтобы его уволить с этой должности, нужно кого-то другого подписать.

Но я не думаю, что специалисты, которые хорошо оценивают свою работу, согласятся идти в этот дурдом. И самое главное — зачем его увольнять сейчас, когда до зимнего перерыва остается несколько туров.