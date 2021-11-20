Осинькин: «Последние матчи у „Урала“ получаются боевые»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (1:1).

Когда мы повели, начали играть в футбол, который дал сопернику много мяча и свободы. В этот момент мы не смогли надежно закрыться, а в моменте с голом сыграли не очень правильно. Мы позволили оказать давление на голкипера у наших ворот. Мы не должны были упускать соперника или организованно отходить, тогда свободного пространства соперник бы не нашел. Что касается очков «Урала», то это вопрос времени. Последние матчи у них боевые.