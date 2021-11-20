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Осинькин: «Последние матчи у „Урала“ получаются боевые»

вчера, 17:29
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (1:1).

Когда мы повели, начали играть в футбол, который дал сопернику много мяча и свободы. В этот момент мы не смогли надежно закрыться, а в моменте с голом сыграли не очень правильно. Мы позволили оказать давление на голкипера у наших ворот. Мы не должны были упускать соперника или организованно отходить, тогда свободного пространства соперник бы не нашел. Что касается очков «Урала», то это вопрос времени. Последние матчи у них боевые.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:13, ред.
По мнению Главного тренера Крыльев Советов у Урала боевые матчи, но команда по прежнему мало забивает, всего шесть мячей в пятнадцати играх. В прошлом сезоне, после первого круга худший показатель был у волгоградского Ротора, который по итогам года вылетел в ФНЛ - семь мячей. Не провожу аналогии и не на что не намекаю, просто привожу статистику. Зато в защиту уральцев скажу, что они не только мало забивают, но и мало пропускают, всего шестнадцать мячей, а это, на минуточку, даже меньше на один мяч, чем у нашего бессменного чемпиона, лидирующего и в этом сезоне. Так что боевые это скорее для соперников Урала, потому что забить им не так то просто. Болейте за своих, а не против чужих!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:07
Это типа резкого улучшения состояния перед кончиной, последний вздох организма".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:04
Надо было доводить до разницы в два мяча и спокойно доигрывать матч до конца. Но, как говорится, "Крылья" и так высоко взлетели - потеря очков в подобном матче была неминуема. У нас в чемпионате даже "Зенит" иногда неожиданно проигрывать. А в игре с крепким "Уралом", отчаянно сражающимся за очки, потеря концентрации на небольшом промежутке времени может привести к фатальным последствиям. Но, уверен, что последнее слово в этом розыгрыше чемпионата РПЛ "Крылья" еще даже близко не сказали. Все впереди.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:33
Заслужили очко, молодцы
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