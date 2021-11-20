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Д. Комбаров: «„Краснодар“ — фаворит в матче со „Спартаком“»

вчера, 11:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ, в котором москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром»:

Игра предстоит крайне сложная. У «Спартака» серьезные проблемы с составом: не сыграют Зобнин, Бакаев, Жиго, Литвинов, Понсе — практически половина основы. Это может стать решающим фактором. «Краснодар» — фаворит в матче со «Спартаком».

Для Витории каждый следующий поединок сложный, учитывая все давление на него. Но за время паузы на международные матчи он должен был что-то придумать с проблемой центральной линии, наиграть молодых ребят.

Сегодняшняя встреча, что называется, за шесть очков. Победа вернет один из коллективов в борьбу за еврокубки.

Поединок «Краснодар» — «Спартак» начнётся сегодня в 19-00 по московскому времени.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:33
Мы долго верили в РуЯ,
но не сбылося ни...чего.
протон
протон
вчера в 16:28
Да,это так .
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:27
А это здесь причём? Ты разве слышал от меня или от болел Локо, что мы говорили, об сливе Николича игроками? А ты каждую невнятную игру Спартака говоришь, что Руя игроки сливают!
И вообще как отношение Николича и Рангника влияют на фаворита матча Краснодар-Спартак?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:12
А Николича не сливали по указке Рангника?
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:02, ред.
Предполагаю, что игра пройдёт с серьёзным преимуществом Краснодара, учитывая проблемы Спартака с составом и всё более уверенную игру Краснодара. В конце концов, это преимущество перерастёт в голы. Думаю, гол будет не один в ворота Спартака. Спартак тоже будет контратаковать и, вероятно, один мяч отыграет. И всё же фаворитом в матче являются хозяева, которые вполне могут переиграть Спартак с разницей в 2 мяча. Вот такой скромный прогноз, как получится - увидим. Главное, увидеть зрелищный, интересный и результативный матч, чего всем нам и желаю!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:49
Когда все уверены, что "Спартак" проиграет - он выигрывает, когда все уверены, что "Спартак" возьмет три очка - он берет ноль. Посмотрим как будет сегодня.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:13
Краснодар фаворит ??? Это вряд ли. Команда быков тоже достаточно нестабильна, потому результат игры может быть любым.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:17
Это значение не имеет, ведь ты сам утверждаешь, что игроки сливают Руя!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
Круто конечно..за веру. Посмотрим, что будет.
Единственное не хотелось бы быть обманутым красивой картинкой в игре обеих команд. Романтика, она всегда красива). А, когда приходит настоящее, то наступает разочарование.
Победит тот, кто лучше сыграет в защите. Ни Краснодар, ни Спартак, этим не могут похвалиться. Возможно в матче будет "красивая обёртка", а возможно и то, что Руй, имея проблемы с составом, сыграет осторожно. К чему я склоняюсь.
112910415
112910415
вчера в 12:03
не факт, будем посмотреть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:03
Кто победит, тот и фаворит...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:48, ред.
Никогда Краснодар не будет фаворитом в этом противостоянии, Единственный случай был когда их тренеровал Кононов, тогда они были хороши
Без этих игроков, кроме Жиго, Спартак только сильнее, ну и у нас есть Кутепов
makkie
makkie
вчера в 11:42
В прошлом сезоне тоже Краснодар был фаворитом.
В гостях 3-1 в пользу Спартака, дома 6-1 в пользу Спартака.
Итоговый счёт по сумме двух матчей 9-2.
Cat01
Cat01
вчера в 11:36
Можно согласиться
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:35
Мотивация на ПОБЕДУ у фк " СПАРТАК " больше
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 11:28
Так битва двух соседей -середняков по определению грозит быть более интересной и полной неожиданностей,чем встреча олигарха футбольного пространства и случайного гостя. Хоть и лицо его знакомо вроде...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:25
А ВИтя? Это же жирный минус и главная надежда Руя!
beefs
beefs
вчера в 11:25
два закорузлых середняка, а разговоров...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Это точно...
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