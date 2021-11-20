Д. Комбаров: «„Краснодар“ — фаворит в матче со „Спартаком“»

Чемпион России в составе «Спартака» поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ , в котором москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром»:

Игра предстоит крайне сложная. У «Спартака» серьезные проблемы с составом: не сыграют Зобнин, Бакаев, Жиго, Литвинов, Понсе — практически половина основы. Это может стать решающим фактором. «Краснодар» — фаворит в матче со «Спартаком».

Для Витории каждый следующий поединок сложный, учитывая все давление на него. Но за время паузы на международные матчи он должен был что-то придумать с проблемой центральной линии, наиграть молодых ребят.

Сегодняшняя встреча, что называется, за шесть очков. Победа вернет один из коллективов в борьбу за еврокубки.