Д. Комбаров: «„Краснодар“ — фаворит в матче со „Спартаком“»

Чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РПЛ, в котором москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром»:
Игра предстоит крайне сложная. У «Спартака» серьезные проблемы с составом: не сыграют Зобнин, Бакаев, Жиго, Литвинов, Понсе — практически половина основы. Это может стать решающим фактором. «Краснодар» — фаворит в матче со «Спартаком».
Для Витории каждый следующий поединок сложный, учитывая все давление на него. Но за время паузы на международные матчи он должен был что-то придумать с проблемой центральной линии, наиграть молодых ребят.
Сегодняшняя встреча, что называется, за шесть очков. Победа вернет один из коллективов в борьбу за еврокубки.
Поединок «Краснодар» — «Спартак» начнётся сегодня в 19-00 по московскому времени.
Единственное не хотелось бы быть обманутым красивой картинкой в игре обеих команд. Романтика, она всегда красива). А, когда приходит настоящее, то наступает разочарование.
Победит тот, кто лучше сыграет в защите. Ни Краснодар, ни Спартак, этим не могут похвалиться. Возможно в матче будет "красивая обёртка", а возможно и то, что Руй, имея проблемы с составом, сыграет осторожно. К чему я склоняюсь.
Единственное не хотелось бы быть обманутым красивой картинкой в игре обеих команд. Романтика, она всегда красива). А, когда приходит настоящее, то наступает разочарование.
Победит тот, кто лучше сыграет в защите. Ни Краснодар, ни Спартак, этим не могут похвалиться. Возможно в матче будет "красивая обёртка", а возможно и то, что Руй, имея проблемы с составом, сыграет осторожно. К чему я склоняюсь.