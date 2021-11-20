Канчельскис: «Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики за „Зенит“»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в поединке 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1), отметив, что даже с такими результатами игрока не будет в национальной команде под руководством Валерия Карпина:
Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики за «Зенит». Этот вопрос можно считать закрытым и тренерский штаб дал об этом понять всем.
Карпин принципиальный человек, вряд ли он передумает, даже если Дзюба позвонит ему и что-то скажет. Хотя и это вряд ли произойдет. Конфликт налицо и стал еще более острым после назначения Карпина в национальную команду.
А Артем умница, давайте оценивать его игровые качества. В своем возрасте он не сбавляет требований к себе и демонстрирует результатный футбол. То, что он один из лучших форвардов в РПЛ — неоспоримый факт.
А там с ним или без него - мне параллельно...
А там с ним или без него - мне параллельно...
герой романа он другого,
пусть тихо он шалит в уборной,
не зля болельщика простого.
герой романа он другого,
пусть тихо он шалит в уборной,
не зля болельщика простого.