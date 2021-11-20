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Канчельскис: «Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики за „Зенит“»

вчера, 15:33

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в поединке 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1), отметив, что даже с такими результатами игрока не будет в национальной команде под руководством Валерия Карпина:

Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики за «Зенит». Этот вопрос можно считать закрытым и тренерский штаб дал об этом понять всем.

Карпин принципиальный человек, вряд ли он передумает, даже если Дзюба позвонит ему и что-то скажет. Хотя и это вряд ли произойдет. Конфликт налицо и стал еще более острым после назначения Карпина в национальную команду.

А Артем умница, давайте оценивать его игровые качества. В своем возрасте он не сбавляет требований к себе и демонстрирует результатный футбол. То, что он один из лучших форвардов в РПЛ — неоспоримый факт.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:37
забыть, не вспоминать
Petergoff
Petergoff
вчера в 17:22, ред.
Давайте, давайте. Пусть футбольная Россия страдает, из за ваших никчёмных амбиций.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
вчера в 16:47
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:33
    Дай Бог, чтобы в матчАХ, а не в матчЕ.
    А там с ним или без него - мне параллельно...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:31
    Хет- трики в договорняке даже я исполню.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:26
    Хет-трик НН. Это же топ клуб. Где был Дзюба во время ЛЧ?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 16:25, ред.
    Хет-трик с командой-аутсайдером, играющей в меньшинстве с 43 мин матча....
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 16:21
    "Дзюбы в сборной не будет, ведь он рукоблуд!"
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:08
    Не будет Дзюбы в нашей сборной,
    герой романа он другого,
    пусть тихо он шалит в уборной,
    не зля болельщика простого.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:05, ред.
    В нашем колхозе одна лопата и та поломата...))) . А что он поможет Сборной или зениту в европах...??? Нуль...в дзюбин футбол уже ни кто не играет в европейских клубах и Сборных. Ну а в РПЛ он....)))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:04
    Пора уже оставить его в покое .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 16:04
    Еще не дай бог сборная Россия выиграет, а никому из игроков сборной не хочется выступать в качестве "боевого трофея" Дзюбы (как это происходит в "Зените") и быть утащенным "львом" в раздевалку на растерзание:
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:01
    Может делать хоть хет-семерики всё равно при этом тренере в сборной не быть.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:01
    Пусть и дальше феерит в системе ГАЗПРОМА.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 16:00
    покоритель Тамбова и Нижнего Новгорода....в остальном игрок уровня именно этих команд. распиаренный рукоблуд....
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 15:55
    Сборная будет играть в стыковых матчах...Дзюбы в ней не будет...
    drug01
    drug01
    вчера в 15:54
    Может всё изменится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:48
    Так и сборной в Катаре не будет...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:43
    Хет-трюки не помогут)...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 15:41
    Да сколько можно уже. Игрочишка сам отказался. Теперь при Карпине его не будет.
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