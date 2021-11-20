Кавазашвили: «Если Витория верит в Рассказова, то он плохой тренер»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре , , и .

Снял бы я зарплату с Рассказова? И не только с него, я и с Соболева снял бы. Только недавно Александр подписал новый большой контракт, а я бы снял с него, потому что его игра не соответствует той сумме, которую он получает. Если Руй ставит Рассказова — значит, он ему верит. Если ему верят, значит, тренер очень плохой. Когда тренер всё время ставит защитника, из-за спины которого регулярно залетают голы, то этого тренера надо снимать, а не у Рассказова вычитать. Не ставьте вы его, он привозит.

Тот же Максименко, я сколько раз говорил про Виторию: «Не выпускай его». Как он играет, у меня все время складывается впечатление, как будто его не учили как правильно стоять в воротах, чтобы тебя на задницу не усадили, как на выходах играть. В итоге Селихова не выпустили, пока Максименко не запорол просто всё, что можно. Александр, конечно, тоже допустил маленькую ошибку в первой же игре с «Ростовом», многие сразу стали его обвинять. Это не он виноват был, а два центральных защитника. Вратарь должен ждать подлость и от своих.