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Кавазашвили: «Если Витория верит в Рассказова, то он плохой тренер»

вчера, 18:33

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре Николая Рассказова, Александра Соболева, Александра Максименко и Александра Селихова.

Снял бы я зарплату с Рассказова? И не только с него, я и с Соболева снял бы. Только недавно Александр подписал новый большой контракт, а я бы снял с него, потому что его игра не соответствует той сумме, которую он получает. Если Руй ставит Рассказова — значит, он ему верит. Если ему верят, значит, тренер очень плохой. Когда тренер всё время ставит защитника, из-за спины которого регулярно залетают голы, то этого тренера надо снимать, а не у Рассказова вычитать. Не ставьте вы его, он привозит.

Тот же Максименко, я сколько раз говорил про Виторию: «Не выпускай его». Как он играет, у меня все время складывается впечатление, как будто его не учили как правильно стоять в воротах, чтобы тебя на задницу не усадили, как на выходах играть. В итоге Селихова не выпустили, пока Максименко не запорол просто всё, что можно. Александр, конечно, тоже допустил маленькую ошибку в первой же игре с «Ростовом», многие сразу стали его обвинять. Это не он виноват был, а два центральных защитника. Вратарь должен ждать подлость и от своих.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:32
можно подумать, что у тренера большой выбор ...
YVG
YVG
вчера в 21:31
Кто верит в Соболева вообще не тренер.
particular
particular
вчера в 19:37
Кавзашвили как старый портовый буксир, - гудит и чадит в отдалённой бухте, но никто его не слышит и никому он не интересен...
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 19:28
Снять Соболева? Да ты на святое замахнулся! Теперь Саня обидится и вообще нырять перестанет. Как забивать-то?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:18
Что касается Рассказова, Руй выпускал его не из-за того, что ему безоговорочно доверял, а потому что лучше варианта в тот момент лучше него не видел и пока не нашел в тот момент еще лучшей альтернативы. Кажется, что уровень Рассказова не соответствует команде верхней половины РПЛ. А Максименко и Рассказов явно не обделены футбольными задатками, но похоже снизили требования к себе, получив нужные суммы по контракту и поэтому стали играть гораздо менее удачно. Кажется, что некоторые (не все конечно) игроки "Спартака" могут играть лучше, но не отдают себя полностью на футбольном поле. Хотя в последнее время "Спартак" может и спасти матч и проявить волю к борьбе.
berda2003
berda2003
вчера в 18:49
всю жизнь из-за угла протявкал - учитель хренов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:48
Если анзорик верит в спартак то он плохой болельщик.
ABir
ABir
вчера в 18:43
Кавазашвили выхватывает игру Рассказова из общей концепции игры и подстраховки обороны Спартака, и в этом ошибочность его рассуждений. Витория же не рассматривает Рассказова, как самостоятельную единицу, а как звено в структуре всех оборонительных действий. Поэтому он и главный тренер
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:36
Сказ о том как Витя поверил Коле а тот его подвёл
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:35
Кавазашвили не верит в Рассказова потому,что ему легко это делать.По причине того,что он не тренер "Спартака" ,и вообще не тренер.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:35, ред.
Витория тренер неплохой, но действительно удивляет его выбор. Рассказов, Ломовицкий, Бакаев? Они в заявку то не должны попадать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:34
Так он скоро на выход...
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