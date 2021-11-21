Стукалов: «Ничья с „Ростовом“ — справедливый результат»

Главный тренер «Уфы» после поединка 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) поделился эмоциями:

Мы выходили играть на победу. Действовали агрессивно, отодвинули игру от своих ворот. Думаю, для фанатов поединок был интересным, с двух сторон была мужская борьба. Конечно, мы огорчены тем, что не одержали победу, но ничья сегодня — это справедливый результат.

Почему я отвернулся, когда Агаларов бил пенальти? Я не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не волноваться.