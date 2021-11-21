Стукалов: «Ничья с „Ростовом“ — справедливый результат»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после поединка 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) поделился эмоциями:
Мы выходили играть на победу. Действовали агрессивно, отодвинули игру от своих ворот. Думаю, для фанатов поединок был интересным, с двух сторон была мужская борьба. Конечно, мы огорчены тем, что не одержали победу, но ничья сегодня — это справедливый результат.
Почему я отвернулся, когда Агаларов бил пенальти? Я не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не волноваться.
«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строчке.
Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.