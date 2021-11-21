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Стукалов: «Ничья с „Ростовом“ — справедливый результат»

вчера, 16:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после поединка 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) поделился эмоциями:

Мы выходили играть на победу. Действовали агрессивно, отодвинули игру от своих ворот. Думаю, для фанатов поединок был интересным, с двух сторон была мужская борьба. Конечно, мы огорчены тем, что не одержали победу, но ничья сегодня — это справедливый результат.

Почему я отвернулся, когда Агаларов бил пенальти? Я не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не волноваться.

«Уфа» после этого матча имеет в своем активе 15 очков и располагается на 12-м месте, «Ростов» (17 очков) на 11-й строчке.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:09
Уфе повезло, очко заработали.
drug01
drug01
вчера в 17:20
Счёт по игре
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:07
Тут ничего не скажешь.
протон
протон
вчера в 17:06
Валере придется признаться что с нападающим он явно не угадал.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:00
Я только приехал со стадио. Тоже считаю что ничья закономерна. Но Комличенко подвёл команду. Если бы он забил в пустые ворота на 82 минуте, всё было бы по другому
YVG
YVG
вчера в 16:49
Ростову просто уютно на 11-м месте.
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