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А. Березуцкий: «Ни у кого нет сомнений, что Акинфеев продлит контракт»

вчера, 18:13

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий уверен, что голкипер команды Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом.

Ни у кого нет сомнений, что Игорь продлит контракт с клубом. Сами цифры говорят за себя, они просто фантастические.

Текущее соглашение вратаря рассчитано до лета 2022 года.

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Все комментарии
boniel3
boniel3
вчера в 22:03
Акинфеев не спасет ЦСКА от позора.С такой игрой нужно выгонять больше половины состава.Обляков,Ахметов,Чалов,Кучаев,Васин,Щенников и Набабкин.Дзагоев тоже "мертвый"и нечего его держать.Мухин,Бистрович и Бохинен на лавку.Вопрос!Где брать новых?Вот пускай теперь Гинер и покажет на что способен.И,конечно,другой тренер.Березуцкий перепутал профессии.С такой посной мордой в футболе не работают!!!
isamsn
isamsn
вчера в 21:46, ред.
Если здоровье позволяет и есть желание почему бы нет. По игре особых проблем нет. Играет хорошо. Так что удачи Игорю и здоровья!
Little Caprice
Little Caprice ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:13
"Сами цифры говорят за себя, они просто фантастические" - по-моему, Лёха уже частично проговорился :)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:11
А идти ему некуда.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:02
Конечно ждём продления контракта Акинфеевым....
Сп62
Сп62
вчера в 19:45
Конечно, продлят. Ведь у Акинфеева, как и у Путина, конкурентов нет
shur
shur
вчера в 19:43
...последний из Магикан , с уходом Игоря закончится целая эпоха того
ЦСКА, победами которого мы гордились, рэспект!!! А Я бы на его месте
до 40 годков постоял бы, пока всё наладится, у нас чемпионат без
хороших нападающих, пробить по воротам - проблема!!!
Mi6
Mi6
вчера в 19:19, ред.
Главное - чтобы Березуцкому не продлили
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:18
Это будет здорово.!
ABir
ABir
вчера в 19:15
Разве, что ради рекорда, поиграет ещё
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:12
Игорян будет только рад продлить контракт, сегодня спас в концовке!
ДСА
ДСА
вчера в 19:08
Пока он в полном порядке.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:58
Игорю вполне по силам на высочайшем уровне ещё сезона три отыграть.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:57
Ни у кого нет сомнений, что ты не на своем месте. Сегоднешний матч доказательство.
протон
протон
вчера в 18:53
Игорь волевой человек ,преданный клубу ,а вообще с такой игрой которую показывает команда под мудрым руководством ни какущего тренера , нормальным игрокам надо просто бежать куда-нибудь ,где хоть какая-то перспектива роста есть.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 18:37
«Gor Ter-Aristacessian, судя по трекеру, призы вы получили еще 5 дней назад, все ок?»

Приветствую! Вот - gor.ter-aristacesian@outlook.com или gor.ter.aristacesian@gmail.com

Что за трекер? Пришлите.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:37
Если уж бутсы (в данном случае перчатки) на гвоздь, то скорее всего этот гвоздь будет во лбу Веллинтона...)
Mikki
Mikki
вчера в 18:31
Добрый вечер.

sv_1969 и Антон Белянкин, просьба проверить e-mail, курьеры до вас не дозвонились.

Gor Ter-Aristacessian, судя по трекеру, призы вы получили еще 5 дней назад, все ок?

Брулин, за весну отправляли позже, т.к. переходили на СДЭК, видимо вы уже на тот момент удалили адрес. В следующих отправках тогда все придет, только, пожалуйста, не удаляйте адрес. Ну и тел. у вас не заполнен, это плохо.

rubin kazzzan, также просьба не удалять тел. и адрес.

А так, всем давно отправили, у кого все данные заполнены. Если что, пишите.
YVG
YVG
вчера в 18:27
Если убрать Акинфеева, то с Чаловым и Заболотным до пердива недалеко.
drug01
drug01
вчера в 18:23
Время покажет
particular
particular
вчера в 18:20
А что ещё Лёша-временщик может сказать. Шаблонные фразы, навеянные неоправданным оптимизмом. Глядя на Игоря после пропущенных голов и проигранных матчей, слабо верится, что ему захочется продолжения банкета...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:20
Если есть желание, пусть продолжает
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:20
То что Игорь закончит карьеру в ЦСКА уже понятно. Интересно какую сумму ЦСКА предложит в новом контракте 36 летнему игроку
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:20
Это конечно хорошо, но пора бы и нового вратаря найти. Случайные травмы никто не отменял.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:19
Скорее всего, завершит карьеру после текущего сезона.
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