А. Березуцкий: «Ни у кого нет сомнений, что Акинфеев продлит контракт»

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий уверен, что голкипер команды Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом.
Ни у кого нет сомнений, что Игорь продлит контракт с клубом. Сами цифры говорят за себя, они просто фантастические.
Текущее соглашение вратаря рассчитано до лета 2022 года.
ЦСКА, победами которого мы гордились, рэспект!!! А Я бы на его месте
до 40 годков постоял бы, пока всё наладится, у нас чемпионат без
хороших нападающих, пробить по воротам - проблема!!!
ЦСКА, победами которого мы гордились, рэспект!!! А Я бы на его месте
до 40 годков постоял бы, пока всё наладится, у нас чемпионат без
хороших нападающих, пробить по воротам - проблема!!!
Приветствую! Вот - gor.ter-aristacesian@outlook.com или gor.ter.aristacesian@gmail.com
Что за трекер? Пришлите.
Приветствую! Вот - gor.ter-aristacesian@outlook.com или gor.ter.aristacesian@gmail.com
Что за трекер? Пришлите.
sv_1969 и Антон Белянкин, просьба проверить e-mail, курьеры до вас не дозвонились.
Gor Ter-Aristacessian, судя по трекеру, призы вы получили еще 5 дней назад, все ок?
Брулин, за весну отправляли позже, т.к. переходили на СДЭК, видимо вы уже на тот момент удалили адрес. В следующих отправках тогда все придет, только, пожалуйста, не удаляйте адрес. Ну и тел. у вас не заполнен, это плохо.
rubin kazzzan, также просьба не удалять тел. и адрес.
А так, всем давно отправили, у кого все данные заполнены. Если что, пишите.
sv_1969 и Антон Белянкин, просьба проверить e-mail, курьеры до вас не дозвонились.
Gor Ter-Aristacessian, судя по трекеру, призы вы получили еще 5 дней назад, все ок?
Брулин, за весну отправляли позже, т.к. переходили на СДЭК, видимо вы уже на тот момент удалили адрес. В следующих отправках тогда все придет, только, пожалуйста, не удаляйте адрес. Ну и тел. у вас не заполнен, это плохо.
rubin kazzzan, также просьба не удалять тел. и адрес.
А так, всем давно отправили, у кого все данные заполнены. Если что, пишите.