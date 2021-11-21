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А. Березуцкий: «Удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол»

вчера, 17:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о матче с «Химками».

Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте. Тяжело играть 75 минут в меньшинстве.

Не создали сегодня даже мало опасных моментов. Приятно, что во втором тайме организованно отыграли в обороне. Ребята старались, это плюс.

Не видел повтор с удалением Фукса. Все допускают ошибки, это футбол. Но удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол.

Я уже поговорил с Фуксом. Все допускают ошибки, здесь нет исключений. Возможно, ошибка произошла из-за того, что давно не было игровой практики. Но это дело наживное

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:20
А лучше и не удаляться.
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:13
у руля давно не Гинер. а Бабаев
Robinson
Robinson ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:09
ЦСКА в его годы и состав имел сильнейший в лиге, а сейчас что? Заболотный в составе🤦🏻🤦🏻
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:05
Если усиливать атаку Заболотным, то какие вопросы к Алексею. Раньше Гинер усиливал команду Лавом, Оличем, Вернблумом.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:30
Алексей прав.....у него огромный футбольный опыт и в сборной и в клубе....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:51
Неоднозначный матч. Вроде и пенальти в наши ворота был и играли в меньшинстве почти весь матч, не проиграли, а всё равно осадок остался...
112910415
112910415
вчера в 18:15
трудно мгновенно сообразить
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:06
Вот пропустили бы и проиграли.
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:06
Да уж....,с уважением отношусь к Березуцкому,но не готов он ещё к такому большому клубу как ЦСКА
протон
протон ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:06
Игры как не было, так и нет. Что 10, что 11 игроков против химок, ни амбиций у клуба, ни желания у игроков, ни эмоций на скамейке, ни усиления игры. Спасибо, давайте уже попробуем найти профессионального тренера, а?
протон
протон
вчера в 18:03
Если ЦСКА наносит первый удар в створ ворот на 93-минуте, да еще играя дома с последней командой чемпионата, то руководству клуба надо хорошо задуматься а нужен ли клубу тренер Березуцкий???
Леша, мы играли дома с Химками. ЦСКА в твои годы бы в 8 их обыграл, нет характера у команды, нет класса, нет уровня у тренеров
particular
particular
вчера в 18:03, ред.
А ещё лучше к 15 минуте вести в пару мячей в домашнем матче с предпоследней командой турнира... Тогда и голова меньше болит об остальном...
Вот Динамо к 27 минуте положило 4 мяча и не жужжит... Можно и удаляться, и в футбольные шахматы поиграть...
протон
протон
вчера в 18:02
Лёха, может тоже на рыбалку поедешь???
С первого дня был против человека который слил Олича. как он команду поставит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:57
Алексей прав на все 100.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:56, ред.
Просто умиляют слова-наставник ЦСКА Алексей Березуцкий..)_))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:49
Никакого нет смысла держать вас главным тренером ЦСКА !
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Нет смысла пропускать голы, они приводят к поражениям. И вообще сегодня в результат матча не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Futurista
Futurista
вчера в 17:43, ред.
Если бы был гол забит и кони проиграли 0:1 что сказал бы Леша тогда?)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:32
Никто не знает что было бы без удаления, а так очко взяли.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:30
Березуцкий даже не физрук.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:24
Тут я с Алёшкой согласен!
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