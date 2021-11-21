А. Березуцкий: «Удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол»

Наставник ЦСКА рассказал о матче с «Химками».

Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте. Тяжело играть 75 минут в меньшинстве.

Не создали сегодня даже мало опасных моментов. Приятно, что во втором тайме организованно отыграли в обороне. Ребята старались, это плюс.

Не видел повтор с удалением Фукса. Все допускают ошибки, это футбол. Но удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол.

Я уже поговорил с Фуксом. Все допускают ошибки, здесь нет исключений. Возможно, ошибка произошла из-за того, что давно не было игровой практики. Но это дело наживное