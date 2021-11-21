А. Березуцкий: «Удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол»

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о матче с «Химками».
Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте. Тяжело играть 75 минут в меньшинстве.
Не создали сегодня даже мало опасных моментов. Приятно, что во втором тайме организованно отыграли в обороне. Ребята старались, это плюс.
Не видел повтор с удалением Фукса. Все допускают ошибки, это футбол. Но удаляться на 15-й минуте нет смысла, лучше пропустить гол.
Я уже поговорил с Фуксом. Все допускают ошибки, здесь нет исключений. Возможно, ошибка произошла из-за того, что давно не было игровой практики. Но это дело наживное
Леша, мы играли дома с Химками. ЦСКА в твои годы бы в 8 их обыграл, нет характера у команды, нет класса, нет уровня у тренеров
Леша, мы играли дома с Химками. ЦСКА в твои годы бы в 8 их обыграл, нет характера у команды, нет класса, нет уровня у тренеров
Вот Динамо к 27 минуте положило 4 мяча и не жужжит... Можно и удаляться, и в футбольные шахматы поиграть...
Вот Динамо к 27 минуте положило 4 мяча и не жужжит... Можно и удаляться, и в футбольные шахматы поиграть...
С первого дня был против человека который слил Олича. как он команду поставит?
С первого дня был против человека который слил Олича. как он команду поставит?