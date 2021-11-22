Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком»

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вчера, 10:48

Нападающий «Наполи» получил множественные переломы лица в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.

Лучший бомбардир «адзурри» столкнулся головами с защитником Миланом Шкриньяром и не смог продолжить игру. На восстановление Осимхену понадобится как минимум месяц.

24 ноября «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Это уже вторая потеря для «Наполи» перед матчем с красно-белыми.