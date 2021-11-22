Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил множественные переломы лица в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.
Лучший бомбардир «адзурри» столкнулся головами с защитником Миланом Шкриньяром и не смог продолжить игру. На восстановление Осимхену понадобится как минимум месяц.
24 ноября «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Это уже вторая потеря для «Наполи» перед матчем с красно-белыми.
мда, никому не пожелаешь врезаться в словацкую стену
мда, никому не пожелаешь врезаться в словацкую стену
ХАХАХА
ХАХАХА
Проиграли ли, выиграли ли - но честно. В первом матче именно так обыграли Наполи, 3-2 в честной борьбе.
Проиграли ли, выиграли ли - но честно. В первом матче именно так обыграли Наполи, 3-2 в честной борьбе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292768/osimhen-viktor
Я думаю "на" надо убрать ?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292768/osimhen-viktor
Я думаю "на" надо убрать ?
А Осимхену здоровья. Темнокожий Холланд!
А Осимхену здоровья. Темнокожий Холланд!