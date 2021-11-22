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Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком»

вчера, 10:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 18:30 Не начался

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил множественные переломы лица в матче с «Интером» (2:3) в 13-м туре Серии А.

Лучший бомбардир «адзурри» столкнулся головами с защитником Миланом Шкриньяром и не смог продолжить игру. На восстановление Осимхену понадобится как минимум месяц.

24 ноября «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Это уже вторая потеря для «Наполи» перед матчем с красно-белыми.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:53
надо брать какие-то очки
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 17:12
а это он просто врезался в Шкриньяра
мда, никому не пожелаешь врезаться в словацкую стену
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:00
Полный повтор прошлого сезона. Тоже начал хорошо, затем сломался и сезон Гаттузо уже доигрывал без центрфорварда. Либо зимой усиливать позицию, либо снова привет пятое место.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:59
Исправили, спасибо!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:52
Теперь может много нам не забьют.
Доктор_Ливси
Доктор_Ливси
вчера в 13:52
Спартак их и так обыграл бы.

ХАХАХА
Baggio R.
Baggio R. ответ Данил Бритвин (раскрыть)
вчера в 13:48
А Осихмена не хотите исправить?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:35
Ему здоровья,"Наполи" -поражения от хряков.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:44
Скорейшего выздоравления и снова в бой.
Futurista
Futurista ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 12:39
Пивом не запивай и 29 с корабля не придется)...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:34, ред.
Или повысить, когда ссышь с корабля) Главное, чтобы не против ветра)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 12:12
Вот это треснулся
Futurista
Futurista ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 12:06
Водка помогает понизить уровень моря)...
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:55
Если твой цска ждёт халявных очков, то Спартак играет честно.
Проиграли ли, выиграли ли - но честно. В первом матче именно так обыграли Наполи, 3-2 в честной борьбе.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:47
А вот то что ЦСКА нет в еврокубках всех печалит, столько очков халявных можно было получить!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:44
Спартачи будут рады если неополитанцы вообще не приедут, можно получить халявные три очка.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:43
Почему бы Спартаку и не выиграть.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:40
Исправили, спасибо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:38
На восстановление Осимхену понадобится как минимум на месяц.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292768/osimhen-viktor
Я думаю "на" надо убрать ?
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 11:36
сПартак все= уроют.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:35
Маленький,но шанс
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:34
Как говорится, нехорошо радоваться травмам игроков команд - соперников, но чтобы на что-то рассчитывать в дальнейшем (пусть даже на Лигу Конференций) надо брать очки или очко в матче "Наполи", а отсутствие (если такое все-таки случится) существенно снизит нагрузку на заградительные редуты красно-белых.
ОПС
ОПС
вчера в 11:32
Если бы вся команда заболела корью...А, так.
Cat01
Cat01
вчера в 11:27
У Спартака есть шансы победить?
makkie
makkie
вчера в 11:21
Кофрие вздохнул с облегчением :))
А Осимхену здоровья. Темнокожий Холланд!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:21
Не знаю победят ли наши, но на ничью вполне могут рассчитывать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:11
Теперь победят .... Наверное ?
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 11:11
Там есть ещё люди, которые забивать умеют, так что эта травма мало чем поможет. И есть подозрение что Спартак на ничью выйдет играть...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:05
Я ни разу не привитый, не болею. А уже куча привитых знакомых - только в путь... А может, водка помогает)
berda2003
berda2003
вчера в 11:04
а это спартаку поможет?
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