Семак сообщил, что Азмун и Крицюк не сыграют против «Мальме» в ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме», а также поделился ожиданиями от игры.
Азмун и Крицюк не прилетели и не сыграют. По медицинским показаниям. У них небольшие проблемы, они не сыграют. У Азмуна мышечный спазм, надеюсь, ненадолго. Кузяев готов будет выйти на какое-то время.
Я ещё ни разу не выиграл в еврокубках на выезде? Значения этому не придаю, каждый матч — это отдельная история. Раз не можем победить, значит, не сильнее соперника.
Вопрос психологии актуален всегда и для всех клубов. Фавориты тоже проигрывают, главное чтобы поражений было меньше. Не думаю, что у «Мальме» скамейка короче чем, у нас. Не сомневаюсь, что завтра «Мальме» выйдет на поле с настроем добыть первую победу в ЛЧ.