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Семак сообщил, что Азмун и Крицюк не сыграют против «Мальме» в ЛЧ

вчера, 21:02
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме», а также поделился ожиданиями от игры.

Азмун и Крицюк не прилетели и не сыграют. По медицинским показаниям. У них небольшие проблемы, они не сыграют. У Азмуна мышечный спазм, надеюсь, ненадолго. Кузяев готов будет выйти на какое-то время.

Я ещё ни разу не выиграл в еврокубках на выезде? Значения этому не придаю, каждый матч — это отдельная история. Раз не можем победить, значит, не сильнее соперника.

Вопрос психологии актуален всегда и для всех клубов. Фавориты тоже проигрывают, главное чтобы поражений было меньше. Не думаю, что у «Мальме» скамейка короче чем, у нас. Не сомневаюсь, что завтра «Мальме» выйдет на поле с настроем добыть первую победу в ЛЧ.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 19:40
А без света сколько? И почему 4 - 0. По новым правилам, в еврокубках сейчас нет определения своё - чужое поле. Считаются только набранные очки.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:27
Газпром готовится к игре с ЦСКА,чтобы точно попасть в лигу чемпионов и когда нибудь выйти с группы лиги чемпионов.а в этой игре главное не проиграть со светом больше 4:0
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:24
в Дортмунде выигрывал забыл уже Семак, но правда был исполняющим обязанности гл. тренера
112910415
112910415
сегодня в 09:16
пожалуй, вероятна ничья
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:13
Я думаю, что и без Азмуна и Крицюка можно выигрывать у Мальмё. Забивать есть кому, да и Кержаков не хужн Крицюка.
pele1981
pele1981 ответ pendulum47 (раскрыть)
сегодня в 05:57
Рукоблуб с первых минут будет радовать своих поклонников))))))
ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Они явно недооценивают Мальмё.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:16
Главное чтобы мастер хет-триков вышел))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:08
Вся Россия будет за Мальме !)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:06
Азмун понял что Зенит проиграет Мальме !)
Alex Microsoft
Alex Microsoft ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 23:37
Скорее все вопросы к Дзюбе)
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 23:23
Соломку стелет... ?!
санек002
санек002 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:43
ПРОСТО НАИГРЫВАЮТ АРТЕМКУ!АЗМУН ВСЕ РАВНО УХОДИТ!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:39
Если не обыгрывать Мальмё то о чем вообще можно говорить.....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:22
С Мальмё Азмун пригодился бы. Реальный шанс пободаться со шведами.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:16
Желаю Зениту победы завтра и нашим клубам в еврокубках
tsk116
tsk116
вчера в 22:13, ред.
За Мальме
makkie
makkie
вчера в 22:04
Зенит крайне неудачно играет в гостях, если дело происходит в ЛЧ.
В свою очередь, Мальмё - это мальчик для битья в группе.
Найдет ли коса на камень?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:58
Скорее всего Мальме завоюет первую победу, это видно по нстрою Богданыча.
протон
протон
вчера в 21:41
Очень жаль, Азмун огромная потеря. Нужно давить Мальмe и выходить в ЛЕ! Удачи Зениту
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:36, ред.
Отсутствие Азмуна в заявке на матч с Мальме это существенная потеря для чемпиона. Заявление Сергея Богдановича о травме Азмуна, как-то настораживает. В прошедшем в пятницу матче Сердара сильно не напрягали, выпустив на замену вместо Ерохина в конце матча на пятнадцать минут. После финального свистка он на своих двоих покинул поле в хорошем расположении духа и вдруг на тебе, мышечный спазм. Что-то тут не чисто, что-то Главный тренер не договаривает. И уж тем более странно звучит его ответ по поводу возможного завтрашнего выездного поражения, как будто заранее соломку стелет. Третий год его команда проводит в Лиге Чемпионов и при этом не добивалась ни разу выездной победы, завтра как раз тот случай, когда победа так реальна. Состав у шведов ни чуть не сильнее нашего чемпиона и победные очки для таблицы УЕФА нам будут не лишними. Удачи завтра нашим в Швеции, а Азмунов скорейшего возвращения в строй. Болейте за своих, а не против чужих.
particular
particular
вчера в 21:31
После сказанного, Семаку остаётся только переплавить эрудицию и понимание важности момента в гостевую победу, которая была бы совсем не лишней :))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:31
Азмуна пора отпускать в Европу.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:18
Азмун решил устроить забастовк5у !
за
за
вчера в 21:14
ну всё, северная лисица пришла в Зенит. сливают матч.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:13
Азмун псих конченый и его убрали,на всякий случай.А вратарская позиция...Один хрен,кто будет стоять.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:12
Очень странное оправдание "мышечный спазм" перед важнейшей игрой сезона. Звучит как будто Азмун хочет уехать и уже забил болт на выступления за Зенит.
Gahi
Gahi
вчера в 21:11
В этом матче без Сердара Азмуна будет сложно в атаке, но в любом случаи Зениту нужно выходить и играть на победу. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Серьёзно для выездной игры.
протон
протон
вчера в 21:08
Крицюк получил повреждение в матче с «Ювентусом»
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