Семак сообщил, что Азмун и Крицюк не сыграют против «Мальме» в ЛЧ

Главный тренер «Зенита» рассказал о травмированных футболистах перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме», а также поделился ожиданиями от игры.

Азмун и Крицюк не прилетели и не сыграют. По медицинским показаниям. У них небольшие проблемы, они не сыграют. У Азмуна мышечный спазм, надеюсь, ненадолго. Кузяев готов будет выйти на какое-то время.

Я ещё ни разу не выиграл в еврокубках на выезде? Значения этому не придаю, каждый матч — это отдельная история. Раз не можем победить, значит, не сильнее соперника.