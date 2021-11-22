Гильерме пропустит матч против «Лацио» из-за травмы

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вчера, 12:43

Голкипер «Локомотива» пропустит ближайшие несколько матчей команды, включая встречу 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио». Игрок получил повреждение в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2).