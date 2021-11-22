Гильерме пропустит матч против «Лацио» из-за травмы

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме пропустит ближайшие несколько матчей команды, включая встречу 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио». Игрок получил повреждение в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2).
У Гильерме повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
Вратарю «Локомотива» потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Гильерме пропустит ближайшие матчи команды.