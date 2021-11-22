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Гильерме пропустит матч против «Лацио» из-за травмы

вчера, 12:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио25.11.2021 в 20:45 Не начался

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме пропустит ближайшие несколько матчей команды, включая встречу 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио». Игрок получил повреждение в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2).

У Гильерме повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

Вратарю «Локомотива» потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Гильерме пропустит ближайшие матчи команды.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:50
Это очень большая потеря конечно для Локо в таком ответственном матче.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:49
Это не очень хорошая новость.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:34
Так до матча знали о предстоящей операции,нахрена было усугублять,ничего взамен не получив? Ну,фрицы на оккупированных территориях никогда полезными делами не отличались.Даже хохлов (не путать граков с украинцами!)умудрились сподвигнуть на партизанское движение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:44
Жаль, его может не хватить
протон
протон
вчера в 12:44
из минимума шансов отняли остатки
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