Цорн рассказал, почему Смолов не попал в заявку на матч против «Ахмата» .

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему нападающий Фёдор Смолов не попал в заявку на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».
После матча сборной у Фёдора есть мышечная проблема. На следующей неделе всё будет ок.
Удивительно то что отвечает по поводу Смолова, отвечает на это технический директор Локомотива Цорн.
Но даже дело не в этом, а в том что действительно Смолов уже потихонечку начинает сдавать свои позиции и как игрок основного состава и как нападающий не только в Локомотиве, но и тем более в сборной. И последние игры и за Локо и за сборную, тому яркие подтверждения. Последний гол он забил мёртвой сборной Кипра , которая проиграла нашей сборной со счётом 6:0 . Видно по игре что ему нехватает уже ни скорости в движении ни в скорости принятия решений, а эти качества для игроков атакующего плана, являются основопологающими . И возникает вопрос, для чего нужен такой игрок для клуба и тем более нахождение его в сборной. Есть подрастающее поколение быстрых молодых и технически оснащённых игроков которых уже нужно и можно выпускать в играх за сборную. Но это решение за главным тренером сборной. Да и в клубе Локомотив, я думаю что он играет последний сезон. С той политикой которая сейчас внедряется Рангником на омоложение состава ,он уже не будет вписываться.
Ну а сейчас пожелаем ему скорейшего выздоровления и помочь своему клубу в непростой период реформирования. Всем Добра !!!
Удивительно то что отвечает по поводу Смолова, отвечает на это технический директор Локомотива Цорн.
Но даже дело не в этом, а в том что действительно Смолов уже потихонечку начинает сдавать свои позиции и как игрок основного состава и как нападающий не только в Локомотиве, но и тем более в сборной. И последние игры и за Локо и за сборную, тому яркие подтверждения. Последний гол он забил мёртвой сборной Кипра , которая проиграла нашей сборной со счётом 6:0 . Видно по игре что ему нехватает уже ни скорости в движении ни в скорости принятия решений, а эти качества для игроков атакующего плана, являются основопологающими . И возникает вопрос, для чего нужен такой игрок для клуба и тем более нахождение его в сборной. Есть подрастающее поколение быстрых молодых и технически оснащённых игроков которых уже нужно и можно выпускать в играх за сборную. Но это решение за главным тренером сборной. Да и в клубе Локомотив, я думаю что он играет последний сезон. С той политикой которая сейчас внедряется Рангником на омоложение состава ,он уже не будет вписываться.
Ну а сейчас пожелаем ему скорейшего выздоровления и помочь своему клубу в непростой период реформирования. Всем Добра !!!