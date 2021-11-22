Серхио Рамос попадёт в заявку ПСЖ на матч против «Манчестер Сити» в ЛЧ

Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Сегодня испанец тренировался с командой без каких-либо ограничений. Ожидается, что он будет в заявке парижан на предстоящую игру.
|Манчестер Сити-:-Пари Сен-Жермен
|Завтра в 23:00 Не начался
Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Сегодня испанец тренировался с командой без каких-либо ограничений. Ожидается, что он будет в заявке парижан на предстоящую игру.
С нетерпением ожидаем дебют С.Рамоса в матче с "Манчестер Сити", здоровья Серхио, и главное без травм!
С нетерпением ожидаем дебют С.Рамоса в матче с "Манчестер Сити", здоровья Серхио, и главное без травм!