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Серхио Рамос попадёт в заявку ПСЖ на матч против «Манчестер Сити» в ЛЧ

вчера, 23:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 23:00 Не начался

Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сегодня испанец тренировался с командой без каких-либо ограничений. Ожидается, что он будет в заявке парижан на предстоящую игру.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:39
ну, наконец-то, заждались уже
протон
протон
сегодня в 00:22
Ну, положим, до Кокорина Сереге еще очень далеко
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:42, ред.
Болельщики и фанаты С.Рамоса с нетерпением ожидают дебютного матча Серхио в составе ПСЖ. Очень было бы здорово, чтобы бывший капитан "Реала" и любимец болельщиков "Реала" дебютировал в составе ПСЖ в матче ЛЧ, и если дебют состоится с таким сильным соперником как МС, то это будет очень интересно и интригующе... Хотелось бы надеяться и верить, что Серхио и в своей новой команде будет лидером, игроком, который может не только хорошо сыграть в защите, но и забить в ворота соперника, а забивает он в основном голы, которые существенно влияют на итоговый результат матча...

С нетерпением ожидаем дебют С.Рамоса в матче с "Манчестер Сити", здоровья Серхио, и главное без травм!
Сантус
Сантус
вчера в 23:33
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:30
Хотелось бы увидеть не только в заявке, но и в игре...
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