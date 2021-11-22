Серхио Рамос попадёт в заявку ПСЖ на матч против «Манчестер Сити» в ЛЧ

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вчера, 23:27

может дебютировать за ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сегодня испанец тренировался с командой без каких-либо ограничений. Ожидается, что он будет в заявке парижан на предстоящую игру.