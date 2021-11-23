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Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару»

вчера, 14:24

«Краснодар» и «Зенит» пытались заполучить хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна.

Утверждается, что между футболистом и «Ромой» есть некая договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации этой зимой.

Полузащитник же решил отказать российским клубам, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам – у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

Что касается перспектив Мхитаряна в «Роме», то они довольно туманны. Сообщается, что у армянина возник конфликт с главным тренером команды Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 21:04
Ушёл мимо бабла????? На армяна не похоже че та... Такое бывает????
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:11
Этот пойдёт по рукам,а учитывая длинный язык ни некоторые некомплиментарные комментарии в адрес моей страны,отказ предполагался.
particular
particular
вчера в 19:07
Смутное сочетание гордости, прагматизма и самооценки...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:53
Ему ближе Сочи будет. Года через три.
протон
протон
вчера в 17:52
Генрих ведь уже говорил, что он больше любит футбол, чем деньги
протон
протон
вчера в 17:51
Ждет предложения из ФК "Сочи", чтобы играть за город с самым большим количеством армян в мире
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:51
Точно...цвет кожи светлее чем у легенд ЦСКА)...
112910415
112910415
вчера в 17:39
ему это просто ни к чему
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:36
А Спартак может подоить на старость лет..
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:31
Ни сиделося в Боруссии???!! Все там заходило!!нет же!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Генрих скорее всего хочет в спартак, по возрасту очень даже подходит по цвету кожи не совсем но дело поправимое.
berda2003
berda2003
вчера в 16:43
да, сколько можно покупать всякое б/у ...
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:40, ред.
Михитирян давно лет 5 назад дал чётко ясно ответ что не хочет играть в России. Для него играть в России это конец карьеры как Роберта карлоса или Самуел Это о .
Михитирян ничего выдающегося не показывает в футболе а зачем он нужен Зениту. Сегодняшний уровень Михитирян фнл.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 16:31
В Дортмунд уйдёт...
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:28
Конечно, самый большой рынок в Москве. Зачем ему Питер и Краснодар. Ему и в Риме неплохо)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:23
Правильно сделал. На пенсию пока рановато.
shur
shur ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:07, ред.
...у нас 90% у руля армяне, потом евреи, потом опять армяне, а потом все остальные.....или наоборот, неважно , картина маслом!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:55
Не глупый армян
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:48, ред.
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян в воскресенье, 21 ноября, показал один из лучших результатов в победе «Ромы» со счетом 0:2, он отдал голевую передачу.

Армянский игрок сборной Армении дал интервью после того, как Моуринью назвал его «лучшим игроком матча».

«Я говорю спасибо Моуринью и моим товарищам по команде. Сегодня мы сделали все, чтобы победить, и у нас было несколько возможностей забить, но мы этого не сделали. К счастью, во втором тайме мы улучшили некоторые аспекты и, в конце концов, нашли цель».

Мхитарян также отметил, что уровень Серии А выше, чем когда-либо.

«Ожидания всегда высоки, и мы всегда хотим быть как можно более высокими. С самого начала кампании была поставлена цель попасть в четверку лучших, и это по-прежнему то, что мы хотим делать, сезон еще длинный, и мы должны понимать, что некоторые команды будут терять очки», - сказал плеймейкер.

Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару» - и правильно сделал! Как хорошо, что у тебя такая карьера!
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:37
полностью согласен. Нечего добавить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:37
Здесь похоже сам факт жизни в России испугал даже больше, чем возможность поиграть в РПЛ.
pendulum47
pendulum47 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:32
ну нет, Адлер же
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:29
Самая большая диаспора армян в Европе - Франция , значит уйдет в Марсель или в Ниццу ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:22
Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару».
Ничего удивительного в этом нет . Мхитарян уже давно играет в европейских чемпионатах. И привык играть в качественный футбол, который очень сильно отличается от российского чемпионата. Генрих уже ментальностью стал европейцем и зная прекрасно наш российский футбол, наврядли согласиться играть у нас . И даже если у него сейчас возникли какие-то разногласия с Моуриньо в Роме и ему придётся расстаться, то уж точно он найдёт себе место в других клубах. Без работы он точно не останется. Да и по моему семья вообще не хочет больше переезжать в Россию. И кстати он сам уже не раз говорил о том что не хочет играть в российском чемпионате. Я думаю эта тема для него и его семьи закрыта . Можно только пожелать Генриху долгой футбольной жизни и Удачи !!!
Всем Добра !!!
makkie
makkie
вчера в 15:16
Нечего Мхитаряну в России делать!
Последний матч с Дженоа показал, что Генрих в прекрасной форме и всё еще делает результат на поле - убежал от соперников как от стоячих и выдал конфетку под удар молодому форварду Ромы.
Мастер!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:16
если конфликт,то надо уходить,игры не будет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:14
Зачем вообще?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:14
Не очень то и хотелось. Конечно, игрок толковый, к тому же не лег, но возраст минусом идёт...
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:01
Зачем его вообще было приглашать?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:32
Самый мудрый из армян
Это Генрих Мхитарян
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