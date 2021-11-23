Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару».

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вчера, 14:24

«Краснодар» и «Зенит» пытались заполучить хавбека «Ромы» .

Утверждается, что между футболистом и «Ромой» есть некая договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации этой зимой.

Полузащитник же решил отказать российским клубам, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам – у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

Что касается перспектив Мхитаряна в «Роме», то они довольно туманны. Сообщается, что у армянина возник конфликт с главным тренером команды .