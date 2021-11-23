Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару».

«Краснодар» и «Зенит» пытались заполучить хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна.
Утверждается, что между футболистом и «Ромой» есть некая договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации этой зимой.
Полузащитник же решил отказать российским клубам, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам – у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.
Что касается перспектив Мхитаряна в «Роме», то они довольно туманны. Сообщается, что у армянина возник конфликт с главным тренером команды Жозе Моуриньо.
Ничего удивительного в этом нет . Мхитарян уже давно играет в европейских чемпионатах. И привык играть в качественный футбол, который очень сильно отличается от российского чемпионата. Генрих уже ментальностью стал европейцем и зная прекрасно наш российский футбол, наврядли согласиться играть у нас . И даже если у него сейчас возникли какие-то разногласия с Моуриньо в Роме и ему придётся расстаться, то уж точно он найдёт себе место в других клубах. Без работы он точно не останется. Да и по моему семья вообще не хочет больше переезжать в Россию. И кстати он сам уже не раз говорил о том что не хочет играть в российском чемпионате. Я думаю эта тема для него и его семьи закрыта . Можно только пожелать Генриху долгой футбольной жизни и Удачи !!!
Всем Добра !!!
Ничего удивительного в этом нет . Мхитарян уже давно играет в европейских чемпионатах. И привык играть в качественный футбол, который очень сильно отличается от российского чемпионата. Генрих уже ментальностью стал европейцем и зная прекрасно наш российский футбол, наврядли согласиться играть у нас . И даже если у него сейчас возникли какие-то разногласия с Моуриньо в Роме и ему придётся расстаться, то уж точно он найдёт себе место в других клубах. Без работы он точно не останется. Да и по моему семья вообще не хочет больше переезжать в Россию. И кстати он сам уже не раз говорил о том что не хочет играть в российском чемпионате. Я думаю эта тема для него и его семьи закрыта . Можно только пожелать Генриху долгой футбольной жизни и Удачи !!!
Всем Добра !!!
Армянский игрок сборной Армении дал интервью после того, как Моуринью назвал его «лучшим игроком матча».
«Я говорю спасибо Моуринью и моим товарищам по команде. Сегодня мы сделали все, чтобы победить, и у нас было несколько возможностей забить, но мы этого не сделали. К счастью, во втором тайме мы улучшили некоторые аспекты и, в конце концов, нашли цель».
Мхитарян также отметил, что уровень Серии А выше, чем когда-либо.
«Ожидания всегда высоки, и мы всегда хотим быть как можно более высокими. С самого начала кампании была поставлена цель попасть в четверку лучших, и это по-прежнему то, что мы хотим делать, сезон еще длинный, и мы должны понимать, что некоторые команды будут терять очки», - сказал плеймейкер.
Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару» - и правильно сделал! Как хорошо, что у тебя такая карьера!
Армянский игрок сборной Армении дал интервью после того, как Моуринью назвал его «лучшим игроком матча».
«Я говорю спасибо Моуринью и моим товарищам по команде. Сегодня мы сделали все, чтобы победить, и у нас было несколько возможностей забить, но мы этого не сделали. К счастью, во втором тайме мы улучшили некоторые аспекты и, в конце концов, нашли цель».
Мхитарян также отметил, что уровень Серии А выше, чем когда-либо.
«Ожидания всегда высоки, и мы всегда хотим быть как можно более высокими. С самого начала кампании была поставлена цель попасть в четверку лучших, и это по-прежнему то, что мы хотим делать, сезон еще длинный, и мы должны понимать, что некоторые команды будут терять очки», - сказал плеймейкер.
Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару» - и правильно сделал! Как хорошо, что у тебя такая карьера!