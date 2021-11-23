«Лучшее решение в карьере». Игало — об отказе от перехода в «Локомотив»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что в 2008 году мог перейти в «Локомотив». Тогда нигериец выступал за норвежский «Люн».

Я хорошо выступал в Норвегии, потом моему агенту стали поступать звонки из «Локомотива» и «Удинезе». «Локомотив» предложил мне зарплату втрое больше, чем «Удинезе», поэтому выбор был очень сложным.

Мой агент и я были в аэропорту. Мы не знали, полетим ли мы в Россию или Италию. Это было трудное решение, но мой агент сказал: «Если хочешь выбрать амбиции, то переходи в „Удинезе“, если деньги — то в „Локомотив“».

Я принял решение перейти в «Удинезе». Это решение стало одним из лучших в моей карьере.