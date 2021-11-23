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«Лучшее решение в карьере». Игало — об отказе от перехода в «Локомотив»

сегодня, 00:31

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал, что в 2008 году мог перейти в «Локомотив». Тогда нигериец выступал за норвежский «Люн».

Я хорошо выступал в Норвегии, потом моему агенту стали поступать звонки из «Локомотива» и «Удинезе». «Локомотив» предложил мне зарплату втрое больше, чем «Удинезе», поэтому выбор был очень сложным.

Мой агент и я были в аэропорту. Мы не знали, полетим ли мы в Россию или Италию. Это было трудное решение, но мой агент сказал: «Если хочешь выбрать амбиции, то переходи в „Удинезе“, если деньги — то в „Локомотив“».

Я принял решение перейти в «Удинезе». Это решение стало одним из лучших в моей карьере.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:24
Игало сказал, что просто выбрал Удинезе, когда он ещё боролся за высокие места в Серии А. Хотя за Удинезе он сыграл считанные матчи, а большую часть карьеры в Удинезе по факту провел в арендах в его фармах Гранаде и Уотфорде. Но заголовок просто кричит, что нигериец как будто чудом спасся....для большего байта можно было дописать "Слава богам"
112910415
112910415
сегодня в 10:46
неприятно об этом слышать
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:36
Чего он добился,какие турниры выиграл?
Futurista
Futurista
сегодня в 09:24
Перешел бы в 2008 в Локо сейчас бы "курил бамбук" на вилле в Италии...
Гор Тищенко
Гор Тищенко
сегодня в 08:06
Охрененые амбиции никогда не играть в еврокубках.баранья его бошка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 07:52
Уровень футбола в рпл падает в том числе и по причине огромных зарплат. Кроме денег заманить к нам нечем. Замкнутый круг
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:51
В 2008 году переход в РПЛ не выглядел так безнадежно в плане амбиций как сейчас.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:38
Даже за большие деньги не хотят к нам идти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:31
И зачем об этом вспоминать, унижая другую команду?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:29
Как точно подметил агент...
beefs
beefs
сегодня в 07:27
Все делается к лучшему...
Землянин
Землянин
сегодня в 06:51
В любом бы случае был бы плюсе, он же не между Ашаном и Пятерочкой выбирал 😂
underground_10
underground_10
сегодня в 00:40
Про какие амбиции в Удинезе?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:39
иш ты какой амбиционный.
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