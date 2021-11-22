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Глава «Уфы»: «Предложения по Агаларову сыплются на нас, их очень много»

вчера, 11:52

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мыслями о возможном трансфере нападающего команды Гамида Агаларова.

Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.

Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим – а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать.

Ранее появлялась информация о сумме, за которую «Уфа» готова продать Гамида.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 13:39
Забьет. Как Кокорин на футбол)
ОПС
ОПС
вчера в 13:37
Чем больше забьет, тем больше цена будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:36
ПЕред вылетом продадите.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 13:36
Ну так куда продали-то? Теперь нырять начал, хоть дельфинарий открывай...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
Глава «Уфы»: «Предложения по Агаларову сыплются на нас, их очень много».
То чувство когда Агаларов уже делает планы !!!)
Tostao
Tostao
вчера в 13:10
Соболев тоже в свое время феерил в КС, пока не продали. Подписал жирный контракт и сдулся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:49
На нем сейчас вся Уфа держится, нельзя продавать.
протон
протон
вчера в 12:45
Вот как оказывается можно завуалировать фразу: "Зимой обязательно продадим туда, кто больше предложит"
rqn5hdw26pdu
rqn5hdw26pdu
вчера в 12:42
Перевод - пока набиваем цену.
Futurista
Futurista
вчера в 12:09
"пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать"...
Логично)...надо лет 10 подождать...
beefs
beefs
вчера в 11:58
все жертва готова...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:56
Аукцион всё решит...
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