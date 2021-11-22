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Агент Хендрикса отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Спартак»

вчера, 20:02

Фулько ван Купере, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о том, что московский клуб хочет продать футболиста в январе.

Спрашивайте у «Спартака», мы ничего не знаем об этом.

В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 9 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 15:38
Стул под «балластом» зашатался... Давно уже пора «на выход» с вещами.
galem72
galem72
сегодня в 11:05
Вряд ли будут шевеления до назначения нового тренера. Хендрикс не самый бесполезный игрок в составе.
112910415
112910415
сегодня в 08:34
совсем негодный товар
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:50, ред.
Даже агент Хендрикса не уверен, что он кому-то понадобится из команды с 10- го места РПЛ )))
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:29
Ну ты и сравнил , дружище !)))
То была афёра века в футбольной истории, достойна кинематографического бестселлера , а в последствии и Оскара !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:26
Они Кокорина впарили, на тот момент ещё более деревянного.
К тому же ещё и больного...
makkie
makkie
вчера в 20:40
Хендрикс абсолютно бесполезный Спартаку игрок.
Приходил в одном статусе, но после пары-тройки матчей стало ясно, почему ПСВ так легко с ним расстался. Стоит копейки, и играет на сколько же.
ДСА
ДСА
вчера в 20:38
Пусть готовят деньги, потом посмотрим!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:16
Тяжело будет теперь его впарить кому-то.
протон
протон
вчера в 20:15
один из самых непонятных трансферов.
ABir
ABir
вчера в 20:15
Совершенно пустое было приобретение
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