Агент Хендрикса отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Спартак»

Фулько ван Купере, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о том, что московский клуб хочет продать футболиста в январе.
Спрашивайте у «Спартака», мы ничего не знаем об этом.
В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 9 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.
То была афёра века в футбольной истории, достойна кинематографического бестселлера , а в последствии и Оскара !!!)))
То была афёра века в футбольной истории, достойна кинематографического бестселлера , а в последствии и Оскара !!!)))
К тому же ещё и больного...
К тому же ещё и больного...
Приходил в одном статусе, но после пары-тройки матчей стало ясно, почему ПСВ так легко с ним расстался. Стоит копейки, и играет на сколько же.
Приходил в одном статусе, но после пары-тройки матчей стало ясно, почему ПСВ так легко с ним расстался. Стоит копейки, и играет на сколько же.