Агент Хендрикса отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Спартак»

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вчера, 20:02

Фулько ван Купере, агент полузащитника «Спартака» , прокомментировал информацию о том, что московский клуб хочет продать футболиста в январе.

Спрашивайте у «Спартака», мы ничего не знаем об этом.

В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 9 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.